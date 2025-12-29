מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת פעילות אונר"א. החוק ההיסטורי קובע סדרת סנקציות חסרות תקדים נגד הארגון, הכוללות ניתוק תשתיות, ביטול חסינויות ותפיסת נכסי הארגון בתוך 30 יום.

הצעת החוק, של סגנית יו״ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), אליה הוצמדו הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק של ח"כ יוליה מלינובסקי להפסקת פעילות אונר״א ולסנקציות שיוטלו על הארגון עברה במליאת הכנסת ברוב גדול של 69 תומכים מול שבעה מתנגדים.

הצעת החוק מסמנת את סיום דרכו של הארגון בשטחי מדינת ישראל. על פי נוסח החוק שאושר סופית, פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות לא תחול יותר על אונר"א, על פקידיה ועל נכסיה. במקביל, רשויות המדינה יבטלו לאלתר כל אישור, רישיון או הטבה שניתנו לארגון במישרין או בעקיפין.

החוק מטיל מגבלות תשתיתיות וכלכליות מחמירות, במסגרתן יופסקו שירותי החשמל, המים והגז לכל נכס שבו אונר"א רשומה כצרכנית. בנוסף, נאסר על גופים פיננסיים לספק לארגון שירותי בנקאות או תשלום, וספקי התקשורת יחויבו לנתק את שירותי הבזק לארגון. סנקציות אלו יחלו גם על כל גורם שינסה לפעול בשם אונר"א או מטעמה. היבט מרכזי נוסף בחוק הוא הסמכת המדינה והרשות המקומית לתפוס חזקה בתוך 30 יום במקרקעין המוחזקים על ידי אונר"א, בפרט במתחמים המוגדרים בירושלים ובכפר עקב.

ח"כ לימור סון הר-מלך אמרה לאחר אישור החוק: "השלמנו היום משימה לאומית היסטורית והוצאנו אל הפועל את מה שהיה צריך לקרות כבר מזמן. אונר"א הוא ארגון טרור שהיה שותף מלא לטבח, לחטיפה ולרצח בשביעי באוקטובר, והיום מדינת ישראל קבעה בקול ברור שאין לו יותר מקום בשטחה. לא באנו להצהיר הצהרות, באנו לשנות את המציאות בשטח ולהשיב את הריבונות והכבוד הלאומי. המציאות שבה מחבלים נהנים מחסינות דיפלומטית ומשאבים ישראליים בלב ירושלים נגמרה היום באופן סופי".

עוד הוסיפה סון הר-מלך: "אנחנו משיבים לעצמנו את אדמות המדינה ומוודאים שארגון הטרור הזה לא יקום כאן שוב. מי שפגע בנו לא יוכל יותר להתחבא מאחורי שום חסינות״.