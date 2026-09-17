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ארה"ב חוסמת את אבו מאזן: לא תגיע לעצרת האו"ם, תנאם בזום

וושינגטון מונעת מיו"ר הרשות להגיע לעצרת הכללית • השנה השנייה ברציפות שבה נחסמת הכניסה | "הרשות פועלת להפוך את הסכסוך לבין-לאומי" (פוליטי מדיני)

אבו מאזן (צילום: shutterstock)

ארצות הברית מסרבת להעניק ליו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) ולחברי משלחתו אשרות כניסה שיאפשרו להם השתתפות בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

על פי דיווח בערוץ אל-ערבייה, מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מאבו מאזן להגיע פיזית לעצרת.

ברויטרס דווח כי מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי תאריך את הסנקציות על מתן אשרות לאנשי ולחברי אש"ף, לקראת העצרת הכללית הקרובה.

ההחלטה מהווה המשך למדיניות שהחלה בשנה שעברה, כאשר גם אז נמנעה הנהגת הרשות מלהגיע לניו יורק בשל סירוב אמריקני.

בהודעת מחלקת המדינה של ארה"ב נטען כי "הרשות הפלסטינית ואש"ף פועלים להפוך את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין-לאומי", בין היתר באמצעות בית הדין הפלילי הבין-לאומי ובית הדין הבין-לאומי לצדק. עוד האשימה ארה"ב את הארגונים בניסיון לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית ו"בתמיכה בטרוריסטים".
אבו מאזןהרשות הפלסטינית

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