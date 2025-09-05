כיכר השבת
לוין ימונה לשר ירושלים ומסורת ישראל; קרעי יקבל את הסמכות על מירון

אחרי חודש וחצי שבהם החזיק ראש הממשלה את התיק שהתפנה בעקבות התפטרות מאיר פרוש, הושגה פשרה: יריב לוין ימונה למ״מ שר ירושלים ומסורת ישראל; האחריות להילולה בל״ג בעומר במירון תועבר לשר התקשורת שלמה קרעי (חדשות)

שר המשפטים יריב לוין צפוי להתמנות ביום ראשון הקרוב לממלא מקום השר לענייני ירושלים ומסורת ישראל. כך עולה מלוח הזמנים של ישיבת הממשלה שפורסם היום.

המינוי מגיע לאחר תקופה של כחודש וחצי שבה החזיק ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק, מאז התפטרותו של השר לשעבר מאיר פרוש על רקע משבר חוק הגיוס.

על פי ההסדר שהתגבש, לוין יכהן כמ״מ שר ירושלים ומסורת ישראל לתקופה מוגבלת של שלושה חודשים, וזאת לצד תפקידיו הקיימים: שר המשפטים, ממלא מקום שר הפנים וממלא מקום שר הדתות.

במקביל תועבר האחריות המעשית על ההילולה השנתית במירון לשר התקשורת שלמה קרעי.

לוין הסתייג מלקיחת האחריות הישירה על אירוע מירון, ועל כן פוצלה האחריות: לוין יתמקד בסוגיות משרד ירושלים ומסורת ישראל, בעוד קרעי יישא באחריות לריכוז ההכנות, התיאומים והביצוע של הילולת הרשב"י.

