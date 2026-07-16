שר הבינוי והשיכון חיים כץ חתם היום (חמישי) על כתב מינוי ליהודה אליהו, שישמש כממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל החל מהיום. המינוי נעשה לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, ובהמשך לפסיקת בג"ץ שביטלה את מינויו הקודם של אליהו לתפקיד.

על פי כתב המינוי, אליהו ישמש בתפקיד לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי קבע של מנכ"ל חדש לרשות, לפי המוקדם מביניהם. המהלך מגיע לאחר שבית המשפט העליון קבע כי יש לבטל את המינוי המקורי ולהחזיר את ההליך לוועדת האיתור לבחינה מחודשת.

כזכור, בג"ץ ביטל לפני מספר ימים את מינויו של אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, לאחר שהממשלה הסכימה להצעת השופטים. במסגרת ההחלטה נקבע כי אליהו ימשיך לכהן בתפקידו עד 22 ביולי, ולאחר מכן ימונה לרשות ממלא מקום. ועדת האיתור שהמליצה על מינויו תשוב לפעול ותבחן מחדש את הליך המינוי, כאשר הרכבה צפוי להשתנות בשל חשש לניגוד עניינים.

המינוי הזמני של אליהו כמ"מ מנכ"ל מאפשר את המשך התפקוד השוטף של הרשות, תוך שמתנהל במקביל הליך בחירה מחודש. שני חברי ועדת האיתור, מהרן פרוזנפר וראש אגף התקציבים במשרד האוצר ופרופ' עידית סולברג, צפויים להיות מוחלפים לפני חידוש פעילות הוועדה.

רקע: המחלוקת סביב מינוי מנהל רמ"י

המינוי המקורי של אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל עורר מחלוקת ציבורית, כאשר עתירות הוגשו לבג"ץ נגד ההליך. המבקשים טענו כי קיימים פגמים בהליך המינוי וחשש לניגוד עניינים בקרב חברי ועדת האיתור. בית המשפט העליון קיבל את הצעת הממשלה לבטל את המינוי ולהחזיר את ההליך לבחינה מחודשת.

רשות מקרקעי ישראל אחראית על ניהול כ-93% משטח המדינה, ומינוי מנכ"ל הרשות נחשב לאחד התפקידים המשפיעים ביותר על שוק הנדל"ן והדיור בישראל. בשנים האחרונות, הרשות מובילה מספר תוכניות דיור, כולל תוכנית 'דירה בהנחה' שעוררה מחלוקות בציבור החרדי.

השר כץ, שכיהן בעבר כיו"ר מזכירות הליכוד ומעורב בימים אלה גם במחלוקת סביב מתווה הפריימריז במפלגה, נדרש כעת להוביל את תהליך המינוי המחודש תוך שמירה על הנחיות בית המשפט ונציבות שירות המדינה.