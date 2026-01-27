נוסח פרשת המן בצורה קלה ונוחה לקריאה | כיכר השבת

סגולה לפרנסה: פרשת המן, שניים מקרא ואחד תרגום בצורה קלה ונוחה לקריאה ( צילום: כיכר השבת )

סגולת אמירת פרשת המן ידועה ומפורסמת שמועילה לפרנסה בשפע, ומובא בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א, כי סגולה מיוחדת לומר את פרשת המן (שניים מקרא ואחד תרגום) ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת בשלח, שחל השבוע.