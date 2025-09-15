המאבק בפגיעות ציפורים במטוסים: כך מתמודד חיל האוויר עם האיום

מטוס תובלה של חיל האוויר ( צילום: צה"ל )

אירוע לא שגרתי התרחש בשמי הדרום בשבוע שעבר: מטוס תובלה של חיל האוויר, ועליו כ־50 נוסעים, נפגע מציפור שהתנגשה בשמשה הקדמית של תא הטייס. הפגיעה גרמה להתנתקות השמשה ולפציעתו הקלה של הקברניט, שישב במושב השמאלי. למרות הדרמה באוויר, הצוות פעל במהירות ובקור רוח, והצליח לבצע נחיתת חירום מוצלחת בבסיס צבאי. הטייס הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי.

מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר מפעיל מגוון רחב של אמצעים שנועדו לצמצם את הסיכון לפגיעות ציפורים. בין היתר, מתבצע ניטור שוטף של נתיבי נדידה, מתפרסמות הנחיות ייחודיות לטייסים בתקופות הרגישות, ובבסיסי הטייסות מוצבות "מפות אמ"צ" – אזורים מוכי ציפורים – שבהם חל איסור מוחלט לטוס. פגיעות ציפורים נחשבות לאחד הסיכונים המוכרים ביותר בעולם התעופה, הצבאי והאזרחי כאחד. בצה"ל מזכירים כי בעבר נגרמו נזקים משמעותיים גם למטוסי קרב, כתוצאה מהתנגשויות דומות. תיעוד של מקרים מסוג זה קיים בחילות אוויר רבים בעולם וגם בחברות תעופה אזרחיות.

המומחים מציינים כי עונות הנדידה בישראל – שבהן חולפים מעל שמי המדינה מיליוני פרטים – מהוות אתגר משמעותי במיוחד. "מדובר בתופעה טבעית שאין אפשרות למנוע לחלוטין, אך באמצעות מערכות ניטור והכוונת נתיבי טיסה אנחנו מצליחים לצמצם את הסיכון למינימום", אמר גורם בחיל האוויר.

בצה"ל מדגישים כי המעקב אחר התופעה נמשך כל העת, במטרה לאפשר פעילות מבצעית סדירה לצד שמירה על בטיחות הצוותים והמטוסים.