נוסעים לליטא? קבוצת אגד מתרחבת למדינה נוספת באירופה

קבוצת אגד, חברת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל, המשרתת כמיליון נוסעים ביום, מבשרת על מהלך התרחבות נוסף: הקבוצה, הנמצאת בשליטת קרן ההשקעה בתשתיות קיסטון, ממשיכה את תנופת הצמיחה הבינלאומית שלה ורוכשת 51% מחברת התחבורה הציבורית הליטאית TOKS בעסקה בשווי של 33 מיליון אירו.

אגד, שכבר פועלת באירופה באמצעות החברות הבנות EBS בהולנד ו-MOBILIS בפולין, מחזקת עתה את אחיזתה בזירה האירופית. מחזור ההכנסות השנתי של פעילות אגד באירופה עומד כיום על 1.3 מיליארד ש"ח, והכניסה לליטא מהווה שלב נוסף באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה וביסוס מעמדה כאחת ממפעילות התחבורה הציבורית הגדולות והמתקדמות באירופה.

העסקה, אשר כפופה לאישור הרשות להגבלים עסקיים בליטא, מתבצעת בשיתוף עם קרן ההשקעות הליטאית Zabolis, אחת מהקרנות הגדולות במדינה, המתמחה בתחומי הנדל”ן, התשתיות והטכנולוגיה, ומנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-350 מיליון דולר. הקרן נכנסה בשנים האחרונות גם לתחום התחבורה הציבורית, ורואה באגד שותפה אסטרטגית לפיתוח פעילותה באזור הבלטי.

החזון המשותף של אגד ו-Zabolis הוא להפוך את TOKS לחברת התחבורה הציבורית הגדולה והמשפיעה ביותר במדינות הבלטיות – ליטא, לטביה ואסטוניה.

הציבור החרדי הנוסע רבות לאתרים יהודיים היסטוריים ברחבי ליטא, יוכל ליהנות משירותי חברת TOKS בבעלות משותפת של קבוצת אגד, שמפעילה כיום שירותי תחבורה ציבורית בערים וילנה וקלייפדה, וכן קווים בין-עירוניים ובינלאומיים ברחבי האזור.

בנוסף, בבעלות TOKS זכויות הפעלה בתחנה המרכזית של וילנה ובתחנה המרכזית של קלייפדה, וכן שלושה מרכזים לוגיסטיים גדולים ביניהם מרכז לוגיסטי חדש שנרכש לאחרונה בכ-10 מיליון אירו, המשתרע על שטח של 45 דונם, ומהווה תשתית אסטרטגית משמעותית למעבר לתחבורה ציבורית חשמלית.

עבור הציבור החרדי בישראל, אגד מהווה עמוד תווך מרכזי בתחבורה הציבורית, במיוחד עם הרשת הנרחבת של קווים המחברים בין המרכזים החרדיים המרכזיים. קבוצת אגד מפעילה קווים בינעירוניים חיוניים המחברים בין הערים בני ברק, ירושלים, אלעד, מודיעין עילית, בית שמש, אשדוד, רחובות ועוד.

כזכור, אגד אף זכתה במקום הראשון בדירוג מפעילי התחבורה הציבורית של משרד התחבורה לשנת 2025, מה שמבטיח שירות איכותי לציבור החרדי.

קבוצת אגד היא חברת תחבורה ציבורית גלובלית, שהוקמה לפני 92 שנה, המעניקה שירות לכמיליון נוסעים ביום, בכ-4,400 אוטובוסים הגומעים מרחק של כמיליון ק"מ ביום בקווי השירות של החברה. בישראל, אגד היא מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה במדינה, עם נתח שוק של כ-28% במונחי ק"מ, ועם 'תבל', החברה המפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה גוש דן. תחת הקבוצה פועלת גם 'אגד הסעים', חברת ההסעים הפרטית הגדולה בישראל.

לקבוצת אגד רשת המוסכים הגדולה בישראל, המובילה בידע ובחדשנות בטיפול באוטובוסים בכלל ואוטובוסים חשמליים בפרט. בבעלות קבוצת אגד גם נכסי נדל"ן בפריסה ארצית בשווי של למעלה מ-1.2 מיליארד ₪.

אמיר לוי, יו"ר קבוצת אגד ציין כי "ההשקעה בליטא היא יישום האסטרטגיה של קבוצת אגד להמשיך ולבנות קבוצת תחבורה ציבורית מהמתקדמות והחזקות באירופה. מדובר במהלך שמחזק את מעמדה של אגד כשחקנית מובילה ומביא לידי ביטוי את העוצמה הפיננסית, הניהולית והביצועית של הקבוצה".

גלעד ריקלין, מנכ"ל קבוצת אגד, אמר, כי "אגד פועלת מתוך אסטרטגיה ברורה של התרחבות חוצה גבולות והובלת שוקי תחבורה ציבורית מתקדמים באירופה. ליטא והמדינות הבלטיות מהוות יעד טבעי להתרחבות בזכות השילוב בין תשתיות מתקדמות, רגולציה תומכת ומעבר מואץ לתחבורה חשמלית".