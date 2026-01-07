לאחר שנה של שיאי ביקושים ברכבת ישראל, ולקראת המשך הגידול הצפוי במספר הנוסעים בשנת 2026, משרד התחבורה, באמצעות רכבת ישראל, מציג לוח זמנים חדש ומשודרג החל ממוצאי שבת, 17 בינואר 2026.

לוח הזמנים החדש כולל תוספת של יותר מ-40 אלף מקומות ישיבה מידי יום בכל רחבי הארץ, הארכת רכבות והוספת קרונות בקווים מרכזיים, שילוב רכבות חשמליות חדישות ורבות קיבולת, והרחבת שעות הפעילות בתחנות רבות - בדגש על הדרום והצפון.

שנת 2025 הסתיימה עם מספר שיא חסר תקדים של כ-72 מיליון נסיעות ברכבת, לאחר שבשנים האחרונות משרד התחבורה הוביל רכישת רכבות וקרונות חדשים, האצת החישמול, שדרוגים בשירות, הארכת רכבות ושילוב רכבות חשמליות מתקדמות ורבות קיבולת המסיעות עד כ-2,000 נוסעים.

כל אלה נועדו לספק מענה לביקושים ההולכים וגדלים, תוך שיפור חוויית הנסיעה, האמינות התפעולית ורציפות השירות.

לוח הזמנים החדש

הארכת שעות הפעילות בתחנות באר שבע (קו הנגב המערבי) והוספת כ-4,000 מקומות ישיבה מידי יום. עם סיום עבודות החשמול בקטע המסילה שבין אופקים לבאר שבע, יוארכו שעות הפעילות בתחנות באר שבע (קו הנגב המערבי בלבד) עד חצות בימים ראשון עד חמישי ועד השעה 15:00 בימי שישי, ויחודש השירות במוצאי שבת.

עם התקדמות פרויקט החשמול, ישולבו לראשונה רכבות חשמליות חדישות ורבות קיבולת מתוצרת סימנס בקו טבעת השרון והנגב המערבי. בנוסף, רכבות חשמליות בקו נתניה-רחובות יוארכו מ-6 ל-12 קרונות, תוספת של כ-8,000 מקומות ישיבה מידי יום.

רכבות בקו כרמיאל-באר שבע, המתאפיינות בביקושים גבוהים בימי ראשון וחמישי, יוארכו לתשעה קרונות, תוספת של כ-3,240 מקומות ישיבה מידי יום. רכבות בקו נהריה-נתב"ג-מודיעין, מהקווים המבוקשים ביותר, יוארכו לתשעה קרונות בשעות השיא, עם תוספת של 13,140 מקומות ישיבה מידי יום.

רכבות בקו נהריה-באר שבע יוארכו לשמונה קרונות, תוספת של כ-3,240 מקומות ישיבה מידי יום. רכבות בקווים בית שאן-עתלית (קו העמק) וכרמיאל-חיפה יופעלו באמצעות רכבות דו-קומתיות, עם תוספת של מעל עשרת אלפים מקומות ישיבה מידי יום.

כחלק מהפעלת לוח הזמנים החדש, יחולו שינויים בשעות היציאה של חלק מהרכבות, וכן התאמות בשעות הפעילות במוצאי שבת בהתאם לזמני יציאת השבת.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב: "אנו ממשיכים להשקיע בהרחבת היצע השירות, בהארכת רכבות, בהכנסת צי רכבות מתקדם ובשיפור הקישוריות בין הפריפריה למרכז, כחלק מחזון מחברים את ישראל. הגידול המרשים במספר הנוסעים הוא הבעת אמון של הציבור במדיניות שאנו מובילים, ונמשיך לפעול בנחישות כדי להעניק שירות טוב, יעיל ונגיש לכל אזרחי ישראל".

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן: "לוח הזמנים החדש הוא תוצאה של עבודה מקצועית ועקבית של משרד התחבורה ורכבת ישראל לקידום פתרונות תחבורה רחבי היקף, מתוך ראייה מערכתית ארוכת טווח. שילוב רכבות חשמליות מתקדמות, הארכת רכבות והרחבת השירות בפריפריה משקפים את מחויבות המשרד להגדלת היצע התחבורה הציבורית ולשיפור השירות לציבור הנוסעים בכל רחבי הארץ".

יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל, עו"ד משה שמעוני: "אנו מודים לציבור הנוסעים על אמונם ובחירתם ברכבת ישראל ובשירות הרכבתי, וכבר נערכים לקראת הגידול הצפוי בשנה הקרובה, עם תוספת של 40 אלף מקומות ישיבה בכלל קווי הנסיעה, ושדרוגי שירות נרחבים. הצמיחה המבורכת בביקושים, והצעדים להתאמת השירות לביקושים הגבוהים, הינם תוצאה של חזון משרד התחבורה באמצעות דירקטוריון החברה, הנהלתה ועובדיה לפיתוח התשתיות המסילתיות ורכש רכבות מתקדם ושדרוג כל היבטי השירות. אני מודה לכל הגורמים על תרומתם לפיתוח התחבורה הרכבתית ושיפור מרקם החיים של תושבי המדינה".

מנכ"ל רכבת ישראל בפועל, אבי אלמליח: "לוח הזמנים החדש המביא עימו בשורות שירותיות רבות בכל רחבי הארץ, הינו תוצאה של עבודה מסורה ורציפה המבוצעת בשנים האחרונות, לרכש וקליטת רכבות חדישות, לפיתוח תשתיות המסילה וחשמולן, ולשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהיבטי ההפעלה והשירות. אני מודה לעובדי הרכבת ולכל שותפינו לדרך, על התמיכה בתהליכי הפיתוח, הרחבה ושיפור השירות הרכבתי".