בעקבות עבודות התשתית הנרחבות ברחוב חזון איש בבני ברק, ובשילוב עם שעון החורף וימי השישי הקצרים, בוצעו בשבועות האחרונים ניסיונות לווסת ולייצב את מסלולי הנסיעה בעיר.
למרות המאמצים, ביום שישי האחרון נוצרו עומסים שהובילו לסיום נסיעות בסמיכות לכניסת השבת, דבר שמוביל לצערנו לחשש חילול שבת.
מתוך מחויבות לשמירת השבת ולרווחת הציבור, הוחלט על ביצוע שינויים מיידיים בלוחות הזמנים של הנסיעות הבין-עירוניות (מבני ברק ואליה). השינויים ייכנסו לתוקף החל מיום שישי הקרוב, במטרה להבטיח הגעה ליעד זמן סביר לפני כניסת השבת.
ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן ב-8787* ובמוקדי המידע השונים לגבי שעות הפעילות החדשות והשינויים במסלולי הקווים.