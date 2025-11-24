שימו לב עדכון חשוב לנוסעים בבני ברק: שינויים בלוחות הזמנים של הקווים הבין-עירוניים בימי שישי בעקבות עבודות התשתית הנרחבות ברחוב חזון איש בבני ברק, ובשילוב עם שעון החורף וימי השישי הקצרים, בוצעו בשבועות האחרונים ניסיונות לווסת ולייצב את מסלולי הנסיעה בעיר |למרות המאמצים, ביום שישי האחרון נוצרו עומסים שהובילו לסיום נסיעות בסמיכות לכניסת השבת, דבר שמוביל לצערנו לחשש חילול שבת.