כיכר השבת
שימו לב

עדכון חשוב לנוסעים בבני ברק: שינויים בלוחות הזמנים של הקווים הבין-עירוניים בימי שישי

בעקבות עבודות התשתית הנרחבות ברחוב חזון איש בבני ברק, ובשילוב עם שעון החורף וימי השישי הקצרים, בוצעו בשבועות האחרונים ניסיונות לווסת ולייצב את מסלולי הנסיעה בעיר |למרות המאמצים, ביום שישי האחרון נוצרו עומסים שהובילו לסיום נסיעות בסמיכות לכניסת השבת, דבר שמוביל לצערנו לחשש חילול שבת.

אמ
מקודם |
אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

בעקבות עבודות התשתית הנרחבות ברחוב חזון איש בבני ברק, ובשילוב עם שעון החורף וימי השישי הקצרים, בוצעו בשבועות האחרונים ניסיונות לווסת ולייצב את מסלולי הנסיעה בעיר.

למרות המאמצים, ביום שישי האחרון נוצרו עומסים שהובילו לסיום נסיעות בסמיכות לכניסת השבת, דבר שמוביל לצערנו לחשש חילול שבת.

מתוך מחויבות לשמירת השבת ולרווחת הציבור, הוחלט על ביצוע שינויים מיידיים בלוחות הזמנים של הנסיעות הבין-עירוניות (מבני ברק ואליה). השינויים ייכנסו לתוקף החל מיום שישי הקרוב, במטרה להבטיח הגעה ליעד זמן סביר לפני כניסת השבת.

ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן ב-8787* ובמוקדי המידע השונים לגבי שעות הפעילות החדשות והשינויים במסלולי הקווים.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתחבורה ציבורית:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר