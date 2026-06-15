המומנטום בשיאו: מה עומד מאחורי הבשורה ב"משכנות הדרים" בביתר?

פרט פרימיום מרווח ותנאי תשלום של 15/85 – לא פלא שהביקושים לפרויקט מטפסים ועולים ( צילום: באדיבות המצלם )

מאז פרסום הידיעה על כניסתה של קבוצת לבייב למגזר החרדי עם פרויקט "משכנות הדרים" בגבעה A ביתר עילית, נדמה שהשוק המקומי התעורר לחיים. הפרויקט, שכבר יצא לדרך ונמצא באוויר, מרכז סביבו התעניינות יוצאת דופן ויוצר תנועה ערה של רוכשים שמזהים את גודל השעה. ההצלחה הזו לא נוצרה בחלל הריק; היא תוצאה של חיבור מדויק בין סטנדרט בנייה בלתי מתפשר, גב כלכלי חזק והבנה עמוקה של צרכי המשפחה החרדית המחפשת איכות חיים.

כבר מהרגע הראשון, הרוכשים מבינים ש"משכנות הדרים" מציעה חווית מגורים שטרם נראתה באזור. היזמים שמו דגש מרכזי על דירות גדולות ומרווחות במיוחד, המתוכננות בקפידה ומוקמות בסטנדרט הבנייה המוכר של קבוצת לבייב. התוצאה היא סביבת מגורים שמעניקה למשפחה בדיוק את המרחב והנוחות שהיא צריכה, בלי להתפשר על אף פרט.

אבל מה שבאמת הופך את הפרויקט ל"שובר שוויון" הוא השילוב בין האיכות הגבוהה למעטפת הפיננסית המותאמת. בתקופה מאתגרת בשוק הדיור, "משכנות הדרים" מציג הצעת ערך חסרת תקדים: דירות 4 חדרים החל מ-2,240,000 ש"ח בלבד. כדי להפוך את הדרך לדירה החדשה לחלקה ורגועה אפילו יותר, היזמים מציעים כעת תנאי תשלום גמישים של 15/85. המשמעות היא תשלום ראשוני של 15% בלבד במעמד החתימה, כשהיתרה (85%) משולמת רק לקראת האכלוס. המסלול הזה מעניק לרוכשים שקט נפשי אמיתי, מונע את הלחץ של תשלומי משכנתא מקבילים לשכר דירה, ומאפשר התארגנות כלכלית נבונה ובטוחה.

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השילוב של דירות הפרימיום, המחיר האטרקטיבי ותנאי המימון הנוחים, יצר בשטח מומנטום שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו. הפרויקט כאמור כבר באוויר, ומלאי הדירות המוצעות בתנאים אלו הולך ומצטמצם. עבור מי שמחפש את הבית הבא של משפחתו, זהו חלון הזדמנויות שכדאי לנצל.

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