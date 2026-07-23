בשבוע שעבר סקרנו את העיר עצמה, את האופי המסורתי שלה ואת הפוטנציאל שמסתתר בה, השבוע נכנסים לעובי הקורה - מה מצב הקהילה החרדית, ומה קורה במחירי הנדל"ן.

בשביל להבין את התמונה האמיתית פנינו לרב פנחס בדוש, סגן ומ"מ ראש העיר, אבל לפני שמדברים על הרב בדוש צריך להבין מה חלקו בהפצת היהדות בעיר.

הרב שהקים קהילה ממועדונית סנוקר

כשמדברים על חרדיות בבית שאן, הדמות שעולה ראשונה היא הרב בדוש עצמו. הוא הגיע לעיר לפני כ-20 שנה, ומה שהוא מצא היה לא קל: צעירים משוטטים ברחובות בשעות הערב, בלי מסגרת, בלי כיוון. הוא פתח מועדונית סנוקר - לא דרשה, לא שיעור, לא הרצאה, אלא מועדונית.

הוא הזמין את הצעירים האלה לארוחת ערב מידי יום ושם דיבר איתם במילים טובות ובונות ופשוט היה שם בשבילם. ומשם זה התגלגל לאט, אבל בלי לעצור. מה שהתחיל כניסיון להציל כמה ילדים מהרחוב הפך תוך שנים לארגון "חנוך לנער" שמחזיק היום גנים, חיידר, ישיבה קטנה, כולל אברכים, בית יעקב לבנות, ואפילו תיכון.

אני חושב שזה הסיפור שקצת מספר את הסיפור של בית שאן זו לא עיר שמישהו "הביא" אליה חרדים מבחוץ, זו עיר שבה רב אחד ישב עם כמה נערים מסביב לשולחן סנוקר, ובנה מזה קהילה.

רוב בני הקהילה היום הם בעצמם בוגרים ותלמידים של הרב, בעלי תשובה שעברו כור היתוך ישיבתי. כיום פועלים בעיר כ-180 אברכים בשבעה כוללים שונים, והעיר מונה כ-300 משפחות חרדיות, רובן ספרדיות ובני תורה.

בעבר היה גם ניסיון לפתח קהילה ליטאית בעיר ברשות הרב שכטר, שכלל תכנון לשכונה בסגנון גבעת המורה שבעפולה. הקהילה הליטאית עדיין בתחילת דרכה עם מספר משפחות שמתגבשות לאט. מי שמחפש להיות בין הראשונים שבונים קהילה כזו מאפס זה בדיוק השלב הזה.

"אותו זמן נסיעה כמו מרמות לגאולה"

כששאלנו את הרב בדוש על מקומות עבודה, הוא לא התחמק, כן - הוא אמר - אין מספיק עבודה בתוך העיר עצמה, אבל אז הוא נתן לנו דוגמה שגרמה לי לראות את זה אחרת לגמרי.

משפחה שגרה ברמות בירושלים וצריכה כל בוקר להגיע לגאולה, הוא אמר, לוקח לה בערך אותו זמן נסיעה כמו מבית שאן לעפולה. זה משפט פשוט, אבל הוא משנה את כל הפרספקטיבה. אנחנו רגילים לחשוב על פריפריה כמשהו רחוק. אבל אם הנסיעה היומיומית שלך כבר היום היא 20 דקות בתוך העיר, אז עוד 20 דקות לעיר אחרת זה לא שינוי דרמטי כמו שזה נשמע.

המחירים בעיר

שוחחנו עם משה רחמין, מתווך מקומי מהקהילה החרדית בעיר. לדבריו, דירות 3 חדרים טובות נמצאות כיום בסביבות 650,000 שקלים, דירות 4 חדרים בכ-730,000 שקלים. כאשר זה המחיר לדירות ישנות. דירות 5 חדרים מקבלן באזור מרכז העיר המבוקש מגיעות לכ-1.4 מיליון שקלים, ובכניסה לעיר בכיוון ירושלים אפשר למצוא דירות בכ-1.3 מיליון.

מחירי השכירות בעיר נמוכים - מה שטוב למשפחה שמחפשת בית. אבל יש נקודה שחשוב לדעת למי שבא להשקיע: שוק השכירות בעיר עדיין לא גדול, כלומר אין הרבה תחרות על דירות, ולכן לוקח זמן יותר להשכיר. זה לא שוק רווי שיש מתחרים על כל נכס אלא שוק שעדיין בתהליך התבססות.

לסיכומם של דברים

בית שאן מתאימה למשפחה שמחפשת קהילה חמה שנבנתה בעבודה אמיתית, לא רק בתכנון על הנייר. הקהילה הספרדית מבוססת, הקהילה הליטאית בתחילת דרכה, והמחירים עדיין נגישים בצורה שבמרכז הארץ פשוט אין.

אבל מה שנשאר אצלי מהשיחה הזו הוא לא המחיר ולא התשואה. זה שמועדונית סנוקר אחת, לפני 20 שנה, הפכה להיות תיכון, ישיבה, ובית יעקב. זה הסיפור שגרם לי להבין שבית שאן היא לא רק הזדמנות נדל"נית - היא קהילה שנבנתה באהבה.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com