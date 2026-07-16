אני חייב להודות, הדבר הראשון שעלה לי בראש כששמעתי "בית שאן" היה מילה אחת - חור. אבל בעקבות בקשות שלכם יצאתי לסקור את המקום. וכן אכן חם שם מאוד, אבל מה שגיליתי מתחת לחום הזה הפתיע אותי לחלוטין. נשמע שבית שאן נמצאת שנייה לפני התפתחות גדולה ואנחנו כאן בדיוק בשביל לספר לכם את זה - לפני שכולם יגלו.

וכל כך לא ציפיתי למה שאגלה שם, עד כדי כך שחשבתי שלא אצליח למלא כתבה אחת על העיר, ובסוף לא הספקתי לכסות הכול בשבוע אחד, ושבוע הבא נמשיך.

קצת רקע על העיר

בית שאן יושבת בחיבור בין עמק יזרעאל לעמק המעיינות, כ-120 מטר מתחת לפני הים, זה מסביר את החום הידוע לשמצה. בקיץ חם ויבש מאוד, אבל החורף מתון ונעים. העיר הוקמה לאחר מלחמת העצמאות בשנת 1949, ובשנת 1999 הוכרזה רשמית כעיר, כיום מתגוררים בה כ-21,000 תושבים.

אבל הנתון הזה הוא רק המספר. מה שמגדיר את בית שאן הוא משהו אחר לגמרי קהילתיות חמה ומשפחתית, זה הדבר שחוזר על עצמו בכל שיחה שניהלתי עם תושבים, לא פעם אחת אלא כל פעם.

עיר מסורתית וחמה

בית שאן מוגדרת כעיר "מסורתית מאוד" אבל המשמעות כאן עמוקה יותר ממה שרגילים לשמוע.

גם התושבים החילוניים של העיר הם אנשים שאכפת להם מהצביון הדתי, ברמה כזאת שרובם שולחים את ילדיהם למוסדות דתיים. כמעט כל גני הילדים החילוניים בעיר נסגרו, ושני בתי הספר הממלכתיים היחידים שנותרו שינו את שמם לממלכתי-מסורתי כדי לשמור על קיומם, ויש בהם מספר מורות חרדיות.

למה אני מציין את זה? כי אחד הקשיים הגדולים שעולה בשיחות שלי עם קוראים שמתעניינים במעבר לערי פריפריה הוא הפער החד בין פנים הקהילה לבין מה שמחכה ברחוב, בקופת חולים, בכל יציאה מהבית. בבית שאן התמונה שונה לגמרי מכל עיר אחרת מהבחינה הזו.

בראש העיר עומד אדם דתי נועם ג'ומעה וסגנו הרב פנחס בדוש, ששומרים בתבונה ובאומץ על הזהות המסורתית של העיר. עד היום אין שום חנות פתוחה בשבת, והם נלחמים שכך ימשיך להיות, על זה מגיע להם ישר כוח.

דוגמא נוספת לעניין זה: בית שאן מוקפת במעיינות טבעיים, נחלים, ואתר ארכיאולוגי מהחשובים בעולם. בין השאר העיר הרומית-ביזנטית השמורה והתיאטרון הרומי. ישנן תוכניות לחבר את המלונות ישירות לאתר ולהפוך את בית שאן למוקד תיירות אזורי של ממש, עם הזרמה של מיליונים לעיר, אבל מכח המציאות חלק גדול מהתיירות הזו קורה דווקא בשבת, (ל"ע) והעירייה בתבונה רבה לא נכנעת לפיתוי הנ"ל. זה לא סתם מדיניות, זה ערכים, וזה אומר הכול על אופי העיר.

אני יכול לספר לכם ששאלתי את אנשי העירייה מה המדיניות לגבי הגעת חרדים לעיר והשאלה נשארה באוויר, לא כי הם מתנגדים, אלא פשוט כי הנושא לא עלה מעולם. זה חלק מהפשטות והקהילתיות שיש בעיר אין חלוקות, אין מתחים, אין פוליטיקה סביב זה.

לאן הפנים מועדות

בשבועות הקרובים אמורה להתקבל בממשלה תוכנית מתאר שתאשר הוספת אלפי יחידות דיור לעיר. צריך להבין מה זה אומר בפועל, זה לא רק אישור לבנות - תוכנית כזו מביאה עמה תקציבים ממשלתיים ענקיים לתשתיות, לכבישים, לשירותים, וכל העיר נהנית מכך.

זה אמור לקרות ממש בשבועות הקרובים, ואנחנו כאן בדיוק בשביל להביא לכם את הדברים שנייה לפני שהפוטנציאל יוצא החוצה.

כל זה אמור למשוך לעיר אוכלוסייה חזקה יותר שגם תיהנה מהטבת מס של 12% לתושבי האזור, לא מעט כסף, ויכול להוות סיבה של ממש לאנשים שעובדים בעפולה, בחיפה ובעמקים לבחור לגור בבית שאן.

אזור התעשייה "צבאים"

לעיר אזור תעשייה בשם "צבאים" שעמד במקור על 850 דונם. מאז שרכבת העמק החלה לפעול נוצר ביקוש מסיבי מצד יזמים ומפעלים לעבור לאזור והשלב הראשון שווק במלואו, בעקבות זאת אישרה המדינה הכפלה של שטח הפארק בעוד 1,000 דונם לטובת תעשייה ומסחר, מה שאומר משיכה של מפעלים וחברות חדשות וכמובן הזרמה של מיליונים לפעילות עסקית באזור.

תחבורה

לעיר רכבת ישירה לחיפה - כ-40 דקות למרכזית הכרמל. זה לא רק נתון תחבורתי זה שינוי מנטלי, זה כבר לא כזה חור אנשים יכולים להחזיק במשרות איכותיות בחיפה, ביוקנעם (משהו אמר אינבדיה...) ובעמקים, וליהנות מדיור זול בבית שאן.

סיכום: חם בחוץ, מעניין מאוד בפנים

בית שאן היא עיר שמפתיעה. קהילתיות חמה, הנהגה עירונית שמגנה על הצביון המסורתי גם כשזה עולה כסף, תוכניות פיתוח שעומדות להתאשר, אזור תעשייה שמוכפל, ורכבת שמקצרת מרחקים. שבוע הבא נצלול לקהילות החרדיות בעיר, מחירי הנדל"ן ועוד.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com