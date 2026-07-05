צעד משמעותי נוסף בהתפתחותו של מתחם הדיור החדש במערב קריית גת: חסידות בעלזא חתמה על הקמת קריית בעלזא במתחם ״משכנות שיר״, המוקם על ידי החברות רייסדור ושבירו במערב העיר.

על פי התוכנית, צפויה החסידות להקים במקום קהילה בת מאות משפחות, שתהווה אחת הקהילות המאורגנות והמשמעותיות הראשונות המצטרפות למתחם החדש. מדובר במהלך בעל משמעות רחבה עבור הציבור החרדי, לנוכח זאת שמדובר באחת החסידויות הגדולות והמשפיעות בישראל, עם אלפי משפחות וקהילות מבוססות ברחבי הארץ.

גורמים בענף הנדל״ן החרדי מציינים כי כניסתה של קהילה גדולה ומאורגנת מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותה של שכונה חדשה. מעבר להיבט הקהילתי, מדובר במהלך שמעניק ביטחון למשפחות רבות השוקלות את מעברן למקום, מתוך ידיעה כי כבר בשלביהאכלוס הראשונים יפעלו במקום מוסדות חינוך, בתי כנסת, חיי קהילה ומערך שירותים קהילתי מסודר.

קריית בעלזא תוקם כחלק מפרויקט ״משכנות שיר״, הנחשב לאחד ממיזמי הדיור הגדולים הנבנים כיום עבור הציבור החרדי בישראל. הפרויקט כולל כ-2,500 יחידות דיור, במגוון רחב של דירות 3, 4 ו-5 חדרים, לצד דירות גן ודופלקסים, בבנייני בוטיק נמוכים ובתכנון מותאם למשפחה החרדית.

ייחודו של הפרויקט אינו רק בהיקף הבנייה, אלא בתפיסה הכוללת עומדת מאחוריו. לצד אלפי יחידות הדיור, מתוכננים במקום מוסדות חינוך, בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, שטחי מסחר, פארקים רחבי ידיים ומרחבים ציבוריים, מתוך מטרה ליצור סביבת חיים מלאה כבר היום הראשון.

בענף מעריכים כי החתימה של בעלזא תהווה תמריץ לקהילות נוספות הבוחנות את האפשרות להצטרף לרובע מערבא בקריית גת, המסתמן כאחד ממוקדי הדיור המרכזיים של הציבור החרדי בעשור הקרוב.

אחד היתרונות המרכזיים של האזור הוא מיקומו האסטרטגי. השכונה נהנית מנגישות גבוהה לכביש 6, לכביש 35 ולתחנת הרכבת שלקריית גת, ומאפשרת הגעה מהירה ונוחה לירושלים, לבני ברק ולמרכז הארץ. בנוסף נהנים התושבים מקרבה לאחד ממוקדי התעסוקה הגדולים בישראל, הכולל את פארק התעשייה של קריית גת, חברות היי-טק ותעשייה מתקדמת, לצד השקעות ממשלתיות נרחבות בתשתיות ובפיתוח האזור.

בשוק הנדל״ן החרדי רואים במערב קריית גת את אחד מפתרונות דיור המשמעותיים ביותר של השנים הקרובות, בזכות השילוב בין היקפי בנייה גדולים, תכנון ייעודי לציבור החרדי, תחבורה נגישה, תעסוקה וקהילות מתפתחות.

יקי רייסנר, מבעלי קבוצת רייסדור, בירך על המהלך ואמר: ״אנחנו שמחים על ההסכם עם החסידות המפוארת בעלזא ועל הבעת האמון המשמעותית שהיא מעניקה למתחם ולפרויקט. מדובר במהלך חשוב שיתרום להתפתחות הקהילה החרדית במערב קריית גת, ואני מאמין שהוא יהווה זרז גם לקהילות נוספות להצטרף ולהיות חלק מהרובע החדש הנבנה במקום״.