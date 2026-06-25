הדמיה להמחשה בלבד ( צילום: AI )

יחידות הקרקע האחרונות מוצעות החל מ-350 אלף ש״ח בלבד, בהתאם לדו״ח שמאי מחמיר לפי תקן 22, בעוד דירות דומות באזורים מבוקשים בעיר כבר מגיעות למחירים של כ־4.5 מיליון ש״ח. עבור מי שמחפש נקודת כניסה מוקדמת לשוק הנדל״ן הירושלמי, מדובר באחת ההזדמנויות הבולטות באזור שבו עתודות הקרקע הולכות ונעלמות.

ירושלים נחשבת כבר שנים לאחת הערים היקרות והמבוקשות בישראל. הביקוש הגבוה למגורים, לצד מחסור משמעותי בקרקעות זמינות לבנייה, מובילים לעלייה מתמשכת במחירי הדירות ולצמצום אפשרויות הכניסה למשקיעים. בעיר שבה הביקוש למגורים נותר יציב וחזק, קרקע פרטית במיקום אסטרטגי הופכת לנכס נדיר במיוחד.

פרויקט נופי הדסה ממוקם באזור דרום־מערב ירושלים, בסביבה טבעית וירוקה, בקרבת בית החולים הדסה עין כרם, בית הספר לרפואה, פארק הביוטכנולוגיה JBP, מושב אורה, שכונת קריית מנחם, עיר גנים וגבעת משואה. מדובר באזור המשלב נוף ירושלמי פתוח, קרבה למוקדי תעסוקה ובריאות, מוסדות אקדמיים ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים וליציאה מהעיר.

האזור שבו ממוקם הפרויקט משתלב במגמת ההתפתחות התכנונית של דרום־מערב ירושלים, בסמוך לתוכניות משמעותיות שמקדמות הרחבה של המרקם העירוני, הקמת אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר, תעסוקה, מבני ציבור, פארקים וגינות ציבוריות. לאור מגבלת הקרקעות בעיר והצורך ההולך וגובר בפתרונות דיור, אזורים מסוג זה מושכים עניין הולך וגובר מצד משקיעים ורוכשים לטווח ארוך.

עבור משקיעים שמחפשים חשיפה לשוק הנדל״ן בירושלים, נופי הדסה מציע שילוב בין מיקום נדיר, מחיר כניסה נגיש יחסית, קרבה לאזורי ביקוש משמעותיים ופוטנציאל עתידי הנובע ממחסור בקרקעות בעיר. מדובר בהזדמנות לרכוש קרקע פרטית בירושלים, באחד האזורים היפים והמתפתחים של העיר, רגע לפני שהאפשרויות באזור הופכות מצומצמות עוד יותר.

הקרקע אינה זמינה לבנייה.