בעקבות מחסור חסר תקדים בכוח אדם מקצועי שנוצר בענף הבנייה, לאחר שנעצרה כליל כניסתם של כ-120,000 עובדים פלסטינים שהיוו את שלד העבודה באתרי הבנייה ברחבי הארץ מאז אירועי שמחת תורה תשפ"ד והשלכותיהם – הענף כולו ידע בלימה. אולם, במהלך התקופה שחלפה מאז, הצליח ענף הבנייה לצמצם חלק ניכר מהפער שנוצר, בעיקר הודות למסלול גיוס העובדים הזרים הפרטי בהובלת תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה ובשיתוף פעולה עם משרד השיכון, משרד הפנים והגופים הרלוונטיים – מהלך שבמסגרתו הובאו לישראל אלפי עובדים מקצועיים אשר השתלבו במהירות בשטח.

אולם, למרות שאושרה לענף הבנייה מכסה כוללת של 120,000 עובדים זרים, בפועל הועסקו בשטח כ-85,000 עובדים בלבד. המחסור החמור בעשרות אלפי ידיים עובדות איים על היכולת לעמוד בצורכי הבנייה, בפיתוח התשתיות הלאומיות ובמהירות מסירת הדירות. המחסום המרכזי שעיכב את השלמת המכסה המלאה לא נובע מהיעדר ביקוש מצד המעסיקים או מקשיים בגיוס, אלא ממגבלה משפטית הקבועה בחוק, ומגבילה את שיעור העובדים הזרים מתוך כלל האוכלוסייה בישראל.

לפני מספר שבועות הוגשה פנייה דחופה לשר המשפטים יריב לוין מטעם תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה, בבקשה להפעיל את סמכותו ולהגדיל את שיעור העובדים הזרים המותרים להעסקה במשק מ-3.3% כפי שהיה קבוע עד אז, ל-3.8% מכלל האוכלוסייה.

בפנייה שהוגשה לשר הובהר כי עצירת כניסתם של העובדים מובילה להאטה נוספת ומתמשכת בענף הבנייה, לעיכובים קשים בפרויקטים לאומיים, לעליית מחירי הדיור ולפגיעה רוחבית בכלכלה הישראלית. מנגד, הפעלת הסמכות שניתנה כחוק לשר המשפטים והגדלת שיעור העובדים הזרים תאפשר להשלים את המכסות המאושרות, לשמור על רציפות הבנייה ולהבטיח את פעילותו התקינה של הענף המהווה מנוע צמיחה מרכזי למשק.

בעקבות פנייה זאת של תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה לשר המשפטים, נענה השר לוין לבקשה ואישר את הגדלת השיעור כנדרש. החלטה זו והרחבת האחוזון סללו את הדרך להבאתם המיידית של כ-50,000 עובדים זרים נוספים למדינת ישראל. מתוך מכסה זו, 20,000 עובדים יועדו במישרין לענף הבנייה, 15,000 עובדים לפרויקט הלאומי של רכבת המטרו, ו-15,000 עובדים נוספים יועדו לענפי התעשייה והמסחר הסובלים אף הם ממחסור ידיים עובדות.

יו"ר תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה, אלדד ניצן, ציין בעקבות אישור הבקשה והתרחבות המכסות כי "המעסיקים בענף הבנייה היו חייבים באופן מיידי את הפעלת הסמכות מצד השר להגדלת שיעור העובדים, וזאת כדי להחזיר את הענף לפעילות מלאה ולרציפות תפקודית כפי שהיה בתקופה שקדמה לפרוץ המלחמה. אנו מודים לשר לוין ובטוחים כי התועלת שתמצח מתוספת מכסות העובדים תניע את ענף הבנייה - קטר המשק הישראלי".