מודל ההשקעה שעשוי לשנות את חתונות הילדים - בלי הון עצמי בכלל

דירה להשקעה בדובאי ב־0 שקלים מהכיס ( צילום: באדיבות המצלם )

איך זה עובד?

בעלי דירות עם משכנתא חלקית עשויים להיות זכאים לרכוש דירה נוספת בדובאי ללא הזרמת הון עצמי חדש. במקרים מתאימים, השכירות עשויה לכסות את עלויות המימון ואף להותיר עודף חודשי. מעל 5,000 ישראלים רכשו דירות בדובאי בשנה האחרונה, על פי הערכות בענף. בית שאן חלק 2: הצצה לקהילה שנבנתה מאהבה והמחירים המפתיעים | עושים לכם סדר ישראל פורטנוי | 23.07.26 מחירי הנדל"ן בדובאי עלו בעשרות אחוזים בחמש השנים האחרונות, לצד תשואות שכירות ממוצעות של כ־7%–9%. עבור משפחות חרדיות, המודל עשוי להוות חלופה חדשה להיערכות הכלכלית לקראת חתונות הילדים. במשך עשרות שנים נדמה היה שאין באמת דרך שלישית. משפחה שרצתה להיערך כלכלית לחתונות הילדים עמדה בדרך כלל בפני שתי אפשרויות בלבד: לחסוך מדי חודש במשך שנים ארוכות בשוק ההון, או להצטרף למסלולי גמ"חים ולהתחייב להפרשות חודשיות ולהחזרים משמעותיים לאחר החתונות. אבל בשנים האחרונות, ובעיקר בעקבות הזינוק החד בשוק הנדל"ן בדובאי, יותר ויותר בעלי דירות בישראל מתחילים לשאול שאלה אחרת לגמרי: מה אם דווקא הדירה שכבר יש לכם יכולה להפוך למנוע שיממן את חתונות הילדים - בלי להזרים כסף חדש מהמשכורת בכל חודש? אם בעבר ההון שהיה כלוא בדירה נחשב לנכס "על הנייר" בלבד, היום הוא עשוי להפוך למפתח להזדמנות פיננסית שכמעט לא הייתה קיימת בעבר.

שילוב נדיר שכמעט לא נראה בעבר

הסיבה לכך שרבים מגדירים את התקופה הנוכחית כהזדמנות יוצאת דופן אינה רק המחירים או אפשרויות המימון.

זו הפעם הראשונה מזה שנים שבה מתקיימים במקביל מספר תנאים נדירים:

בעלי דירות רבים בישראל צברו הון עצמי משמעותי בעקבות עליית מחירי הנדל"ן בישראל בשנים עברו

בדובאי ניתן עדיין למצוא דירות במחירים המתחילים סביב 650 אלף ₪.

תשואות השכירות בשנים האחרונות עמדו בממוצע על כ־7%–9%.

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מחירי הנדל"ן בדובאי רשמו בחמש השנים האחרונות עליות חדות, מעל 80% בתוך 4 שנים!

יותר מ־250 אלף תושבים חדשים עוברים לעיר מדי שנה, מה שממשיך לייצר ביקוש גבוה לשכירות.

לפי הערכות בענף, יותר מ־5,000 משקיעים ישראלים רכשו דירות בדובאי במהלך השנה האחרונה.

השילוב הזה יוצר מצב שבמקרים מתאימים, הכנסות השכירות עשויות לכסות את עלויות המימון ואף להותיר עודף חודשי.

עבור בעלי דירות עם משכנתא חלקית, מדובר במודל ששונה מהותית כמעט מכל אפיק השקעה מוכר.

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לא עוד לבחור בין שוק ההון לגמ"ח

שוק ההון הוכיח לאורך עשרות שנים פוטנציאל לתשואות של כ־8%–10% בשנה, אך כמעט תמיד דורש מהמשפחה להמשיך ולהפקיד כסף חדש מדי חודש. גם כאשר ממנפים באמצעות הלוואה על הדירה, החזרי ההלוואה ממשיכים לרדת מחשבון הבנק מדי חודש.

גם הגמ"חים מעניקים למשפחות כוח כלכלי משמעותי, ובמקרים רבים מאפשרים לקבל בעת החתונות סכום הגבוה בכפי שלושה בערך מהרווח המצטבר שהיה מתקבל מאותו חיסכון בשוק ההון. אולם גם כאן המחיר ברור: הפרשות חודשיות לאורך שנים והחזרים גבוהים לאחר החתונות.

כאן נכנס המודל החדש.

במקום שהמשפחה תממן את ההשקעה, ההשקעה עצמה עשויה, במקרים המתאימים, לממן את עצמה.

זו הסיבה שהמודל זוכה לכינוי "0 שקלים מהכיס".

בשורה שעשויה לשנות את החשיבה הכלכלית

במשך שנים לימדו משפחות שהדרך היחידה לבנות הון היא לוותר על צריכה היום כדי לחסוך למחר.

כעת מתחילה להתבסס גישה אחרת: להשתמש בהון שכבר נצבר בתוך הדירה, כדי לייצר נכס נוסף שמייצר הכנסה כבר מהיום הראשון של ההשכרה.

אם מגמות השוק יימשכו, המשמעות עשויה להיות דרמטית: במקום להפריש אלפי שקלים בכל חודש במשך עשרים שנה לקראת חתונות הילדים, חלק מהמשפחות עשויות לבנות את ההון העתידי באמצעות נכס שמייצר תזרים בעצמו.

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לא חלום – אלא בדיקת מספרים

ב־Clarity מדגישים כי המודל אינו מתאים לכל אחד.

הוא מיועד לבעלי דירות בישראל ששילמו חלק משמעותי מהמשכנתא, עומדים בתנאי המימון ובוחנים כל עסקה לפי נתוניה.

אבל דווקא בגלל זה, אומרים בחברה, כל בעל דירה צריך לפחות לבדוק את המספרים.

מפני שאם הנתונים האישיים מאפשרים זאת, ייתכן שהדירה שכבר נמצאת בבעלותכם אינה רק מקום לגור בו - אלא גם המפתח לבניית ההון שילווה את המשפחה לקראת אחד האתגרים הכלכליים הגדולים ביותר שלה.

אולי זו הנקודה שמסבירה את ההתעניינות העצומה בקמפיין. אם עד היום משפחה הייתה צריכה לבחור בין הפרשה של כ־1,000 ₪ בחודש לשוק ההון לבין מסלולים המחייבים לעיתים כ־2,000 ₪ בחודש בגמ"חים, ייתכן שכעת נפתחת בפני בעלי דירות עם משכנתא חלקית אפשרות שלישית: לבנות הון לקראת חתונות הילדים, מבלי להוסיף הון עצמי חדש מהכיס כל חודש, אלא אפילו להפך, להכניס כסף לכיס כל חודש - בכפוף להתאמה אישית, לתנאי המימון ולביצועי הנכס.

האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי או התחייבות לתשואה. כל השקעה כרוכה בסיכונים. הנתונים מבוססים על הערכות שוק ועל ביצועי עבר, שאינם מבטיחים ביצועים עתידיים. התאמת המסלול תלויה בנתוני הלקוח, תנאי המימון, הוצאות נלוות וביצועי הנכס בפועל.

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