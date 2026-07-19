עובד זר כבן 30 נהרג לפני זמן קצר (ראשון) באתר בנייה באזור באר טוביה, סמוך לקריית מלאכי, לאחר שנפגע מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו. צוותי החירום שהגיעו למקום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו של הפועל במקום.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, הפועל נפגע באורח קשה במהלך עבודתו באתר הבנייה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר במצב אנוש, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית.

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, מאיר אביבי וגרשון אלפרין, תיארו את הסצנה הקשה: "כשהגענו למקום הבחנו בגבר כבן 30 שלדברי הנוכחים נפגע מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו. הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסבל מחבלה רב מערכתית. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

צוותי זק"א מרחב לכיש הגיעו לזירה וטיפלו במקום. התאונה מצטרפת לשורה ארוכה של תאונות עבודה קטלניות באתרי בנייה ברחבי הארץ בחודשים האחרונים.

סכנה מתמדת באתרי הבנייה

תאונות עבודה באתרי בנייה מהוות סכנה קיומית לפועלים המועסקים בענף. רק לפני מספר ימים נפצע באורח קשה פועל כבן 50 שנפל מגובה של כחמישה מטרים באתר בנייה בהרצליה, ופונה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלת ראש קשה.

בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים דומים ברחבי הארץ. לפני מספר חודשים נהרגו שני פועלים שנפלו מגובה של חמש קומות באתר בנייה ברמת השרון, ובמקרה נוסף נהרג פועל בן 72 שנפל מקומה רביעית בבני ברק לאחר שניסה לפרק סורג.

על פי נתונים שהוצגו לאחרונה בוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת, כ-242 אלף עובדים זרים מועסקים בישראל, רבים מהם בענף הבנייה. הנתונים מעלים כי ענף הבנייה נחשב לאחד המסוכנים ביותר מבחינת תאונות עבודה, ומדגישים את החשיבות הקריטית של שמירה על כללי הבטיחות באתרים.

משטרת ישראל פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה הקטלנית.