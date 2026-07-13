מדובר במהלך נוסף של היזם ישראל שינפלד, הפועל בתחום היזמות לבנייה למגורים. החברה צברה מוניטין רב בתחומי ההתחדשות עירונית, תמ"א 38, בניינים לשימור ובניינים לחיזוק וכן פרויקטים רבי קומות ומקדמת במקביל מספר פרויקטים בעיקר באיזור המרכז.

את עדית פייננס ייצג עו"ד רן עזיאל ממשרד עו"ד ארנון תדמור הלוי, ואת ישראל שינפלד עו"ד גיל תורג'מן

ישראל שינפלד: "מדובר בפרויקט איכותי במיקום מבוקש ברעננה, כחלק מהרחבת הפעילות שלנו בתחום המגורים. שיתוף הפעולה עם גוף מלווה מקצועי מאפשר לנו לקדם את הפרויקט בצורה מסודרת ובטוחה, תוך הסתכלות ארוכת טווח על איכות הביצוע והעמידה ביעדים".

רות לוי, מנכ"לית עדית פייננס: "אנו רואים בפרויקטים מסוג זה חלק מהתפתחות טבעית של שוק המגורים בצמודי קרקע באזורי ביקוש. הליווי הפיננסי מאפשר ליזמים לנהל את הפרויקט בצורה מדויקת וגמישה, תוך התאמה למציאות שוק משתנה ושמירה על יציבות פיננסית לאורך כל שלבי הביצוע."

עדית פייננס, שנוסדה בשנת 2023 על ידי קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים מעולמות המשפט, הנדל"ן והכלכלה, מתמחה בליווי פיננסי ופתרונות מימון ליזמי נדל"ן בפרויקטים למגורים והתחדשות עירונית ברחבי הארץ.