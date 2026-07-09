לאחר שפעם שעברה סקרנו לכם את השכונה הצפונית של נוף הגליל, השבוע נעבור לשכונה הסמוכה: שכונת הר יונה ג'. שתי שכונות, עיר אחת, ושתי קהילות חרדיות שצומחות זו לצד זו.

איך הכול התחיל

למעשה, השכונה התחילה עם 9 בניינים של חברת 'נתיב', כ-200 יחידות דיור שנמכרו למגזר הליטאי. התושבים הראשונים היו ליטאים, אבל מאז השתנו פני השכונה, היזם מנדי רייך בנה בניינים נוספים, והקהילה הפכה לחסידית ברובה.

כיום מתגוררים בשכונה כ-200 משפחות מחסידות בעלזא, כ-200 משפחות מחסידות תולדות אברהם יצחק, ועוד כ-300 משפחות מחסידויות אחרות כגון דושינסקיא, ברסלב, טשרנוביל, לעלוב ועוד. בימים אלו נמצא באיכלוס גם פרויקט של חסידות ערלוי, פרויקט שהחל לפני מספר שנים אך עד היום מסיבות לא ברורות עדיין לא כולו קיבל טופס 4.

(במאמר המוסגר: בהקשר לחסידות ערלוי, גורמים מתוך הקהילה אומרים לנו שיש דיבור חזק על כך שמרכז החסידות מתכננת לעבור לעיר במקום שכונת קטמון בירושלים). בסך הכל קהילה מגוונת, חיה ותוססת.

מה יש בשכונה כבר היום

דיברנו עם תושבי השכונה שמציינים בפנינו נקודה חשובה, בניגוד למה שנהוג לחשוב, רוב בתי המדרש בשכונה נמצאים בבניינים של קבע ולא בקרוונים, וכיום יש בשכונה כל מה שבית חסידי זקוק לו מקוואות, חדרים לילדים, בתי ספר ועוד.

בצד הליטאי פועלים שני תלמודי תורה "בני יששכר" ו"דרכי שלמה", הקהילה מתנהלת בהנהגת המרא דאתרא הגרמ"י פישר שליט"א והגר"ש לפשיץ שליט"א, רב קהילת אהל יעקב.

מה עוד עומד להיבנות

הבנייה בשכונה לא עומדת מלכת. ישנם עוד כ-500 יחידות דיור בבנייה עם איכלוס מתוכנן בעוד כשנתיים. בנוסף, מכרז גדול של כ-3,000 יחידות דיור של "חסד לאברהם" שבו עדיין ניתן למצוא דירות למעוניינים ומסביב לשכונה ישנם גם פרויקטים של מחיר למשתכן. כשמחברים את כל זה מדובר בשכונה שעדיין בתחילת דרכה מבחינת הפוטנציאל.

תעסוקה - גם לאברכים שיוצאים לעבוד

ראשית כל, וכפי שציינו בכתבה הקודמת, נוף הגליל משופעת במשרדי ממשלה ובאזור התעשייה "ציפורית" שבו מגוון חברות ומפעלים המאפשרים פרנסה בכבוד.

בנוסף, לאברכים שיוצאים לעבוד בעצת רבותיהם יש עבודות למכביר שמאפשרות להישאר במסגרת חסידית איכותית, תחום אחד שבלט בשיחה הוא מקצוע סופר סת"ם. בנוף הגליל יש למעלה ממאה סופרי סת"ם שמוכרים את מרכולתם הן בארץ והן בחו"ל, ומדובר בהכנסות נאות מאוד.

(פרט מעניין לעתיד: איגוד בעלי עסקים חרדי עובד בתקופה האחרונה על תקנה בכנסת שתחייב את כל משרדי הממשלה לבדוק את המזוזות בבניינים שלהם אחת לכמה שנים, אם זה יעבור מדובר בביקוש של עשרות אלפי מזוזות. נקודה למחשבה).

תחבורה

קווי אוטובוסים לירושלים ובני ברק יוצאים כל שלוש שעות, וישנן הסעות פרטיות לבית שמש. וכפי שציינו בכתבה הקודמת הרכבת הקלה "נופית" בדרך, וכשתגיע היא תשנה את כל תמונת הנגישות לאזור.

מחירי הנדל"ן - מה שווה לדעת

כמובן מי שהיה חלוץ וקנה בהקמת השכונה הרוויח את עליית הערך של מקום חדש. אבל גם היום המחירים עדיין נאים. לצורך כתיבת הטור שוחחנו עם אבינועם עג'מי, סוכן נדל"ן המתמחה באזור, שמסביר לנו כי המחיר הממוצע עומד על כ-15,000 שקל למטר תלוי בבניין ובפרויקט.

לדוגמא בבניינים של חברת 'נתיב', הדירות גדולות יותר ביחס לפרויקטים של מנדי רייך. בנוסף, מי שרוצה לקנות על הנייר המחיר נמוך יותר בפרויקט 'חסד לאברהם' של חסידות סלונים המחיר עומד על כ-13,300 שקל למטר.

סיכום: למי מתאימה הר יונה ג'

הר יונה ג' היא שכונה שכבר לא בשלב ההתחלה אבל גם לא סיימה לגדול, הקהילות מבוססות, המוסדות קיימים, והבנייה ממשיכה בקצב יפה. בשכונה יש אוויר הרים, נוף פתוח, קהילות מגוונות, ומחיר שבמרכז הארץ פשוט לא קיים, מי שמחפש בית אמיתי בסביבה חרדית מגובשת - כדאי שיבוא לראות.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com