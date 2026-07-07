יצחק גולדקנופף סייר במערב קריית גת שקידם כשר השיכון 

יו"ר יהדות התורה, ח"כ הרב יצחק גולדקנופף, קיים היום סיור עבודה במתחם מערב קריית גת - מהתוכניות המשמעותיות שקודמו בתקופת כהונתו כשר הבינוי והשיכון. במהלך הסיור קיבל סקירה מקצועית על התקדמות עבודות הפיתוח, עמד מקרוב על קצב הביצוע ונפגש עם הנהלת הפרויקט והגורמים המקצועיים המלווים את הקמת השכונה.

בסיור השתתפו נציגי חברת "ערים", מנהלת מערב קריית גת והצוותים המקצועיים, שהציגו את התקדמות הפיתוח ואת לוחות הזמנים המעודכנים. על פי הסקירה שהוצגה, בתוך כ-28 חודשים צפוי להתחיל אכלוס השכונה, כאשר המשפחות הראשונות ייכנסו לבתיהן.

מערב קריית גת היא אחת מתוכניות הדיור הגדולות שקודמו בשנים האחרונות עבור הציבור החרדי. השכונה צפויה לכלול כ-7,500 יחידות דיור, כאשר כ-50% מהן ישווקו במסגרת תוכנית "מחיר מטרה", לצד מוסדות חינוך, בתי כנסת, מבני ציבור, שטחי מסחר ותשתיות קהילתיות שיוקמו במקביל לבניית יחידות הדיור. מיקומה של השכונה, בסמוך לצירי תחבורה מרכזיים ולמוקדי תעסוקה, צפוי להפוך אותה לאחד ממוקדי המגורים המבוקשים בדרום הארץ.

במהלך כהונתו כשר הבינוי והשיכון פעל חה"כ גולדקנופף להשבת ייעוד השכונה לציבור החרדי, להסרת חסמים תכנוניים ולהאצת קידום הפרויקט. לפני כשנה וחצי אף השתתף בטקס תחילת עבודות הפיתוח, וכעת שב לשטח כדי לעמוד מקרוב על התקדמות העבודות ועל מימוש התוכניות שקודמו בתקופת כהונתו.

במהלך הסיור אמר חה"כ גולדקנופף: "אחת המשימות המשמעותיות ביותר שהצבתי לעצמי עם כניסתי למשרד הבינוי והשיכון הייתה להחזיר את מערב קריית גת לציבור החרדי. כשהגענו למשרד הפכנו כל אבן כדי לקדם את המקום הזה ולהוציא את התוכנית אל הפועל. אני שמח לראות שהחזון הופך למציאות".

עוד הוסיף: "לפני כשנה וחצי עמדנו כאן בטקס תחילת עבודות הפיתוח. היום כבר רואים את הטרקטורים עובדים בכל רחבי השטח. בתוך כ-28 חודשים ייכנסו לכאן המשפחות הראשונות. מדובר בכ-7,500 יחידות דיור, כאשר כמחציתן ישווקו במסגרת 'מחיר מטרה', במחירים שיאפשרו לאלפי זוגות צעירים ומשפחות לרכוש דירה".

בסיום הסיור הודה גולדקנופף לצוותי מנהלת מערב קריית גת, לחברת "ערים" ולכלל הגורמים המקצועיים המלווים את הפרויקט, ואמר כי הגדלת היצע הדיור באמצעות קידום שכונות חדשות היא הדרך להתמודד עם מצוקת הדיור ולאפשר לעוד ועוד משפחות להגיע לדירה משלהן.

פרויקט מערב קריית גת מצטרף לשורת מהלכי דיור רחבי היקף שקודמו בתקופת כהונתו של גולדקנופף כשר הבינוי והשיכון. בין היתר קודמו עשרות אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, ובהן הקמת העיר החרדית תילה, הרחבת היישובים החרדיים שפיר וכסיף, קידום שכונות חדשות בבית שמש, אלעד וביתר עילית, לצד האצת שיווקי קרקעות והסרת חסמים במיזמי דיור נוספים שנועדו להגדיל את היצע הדירות ולהעניק מענה למצוקת הדיור.