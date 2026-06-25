החדשות הלא חשובות| צילום: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילומם: קרדיטים: כאן 11, הערינג, ערוץ הכנסת, אינסטגרם יאיר גולן, עמוד ה-X של אורי צייטלין, הפרגוד, משה אריה.+ סעיף 27א.
והרי הכותרות:
- מי פרגן לחסינות של טלי גוטליב? חנוך מיליבצקי רוצה לדעת את האמת.
- יאיר גולן עם "הסיעה המרשימה ביותר".
- בני הישיבות במחאה על גיוסם ועל עלבון התורה.
- ח"כ מאיר פרוש יוצא למלחמה במקלות ואבנים
- אף אחד לא אוהב שמציבים מולו מראה. אבל גם לא ששוברים אותה.
- החרדים אומרים שיותר לא יתמכו במפלגות החרדיות. אבל איך יהדות התורה תילחם? מקלות ואבנים ביועמ"שית.
- גולקנופ נלחם.. אבל עבור מה?
- דודי אמסלם שולח את החילונים לבית חולים.
- ומה עושים כדי למתן את השופטים? ליצחק עמית יש פתרון, לכל שופט יהיה שבב פוליטי.
- ראש הממשלה ביבי מגיע להתוועדות המיוחדת של חב"ד
- שר התקשורת מציע משקורית לכלבים.
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צילום: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן
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