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גולדקנופף נלחם במקלות ואבנים - ומי הזמין את טיבי להתוועדות חב"ד | צפו בחדשות הלא חשובות

טלי גוטליב קיבלה חסינות אבל מי עדיין רוצה לסכם?| יאיר גולן מתעקש לקרוא לסיעה שלו המרשימה ביותר | בני ישיבות חוסמים כביש ויש מי שמעדיף מעבר חצייה | גולדקנופף נלחם בשבילכם אבל איך נלחמים במקלות ואבנים? | דודי אמסלם מזכיר מה היה בהפגנות הרפורמה | ליצחק עמית יש שבב פוליטי לכל שופט ומישהו מציע משרוקית כלבים | ביבי, בנט, מנסור וטיבי בהתוועדות חב"ד | יוסי עבדו מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

1תגובות
החדשות הלא חשובות
החדשות הלא חשובות| צילום: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילומם: קרדיטים: כאן 11, הערינג, ערוץ הכנסת, אינסטגרם יאיר גולן, עמוד ה-X של אורי צייטלין, הפרגוד, משה אריה.+ סעיף 27א.

והרי הכותרות:

  • מי פרגן לחסינות של טלי גוטליב? חנוך מיליבצקי רוצה לדעת את האמת.
  • יאיר גולן עם "הסיעה המרשימה ביותר".
  • בני הישיבות במחאה על גיוסם ועל עלבון התורה.
  • ח"כ מאיר פרוש יוצא למלחמה במקלות ואבנים
  • אף אחד לא אוהב שמציבים מולו מראה. אבל גם לא ששוברים אותה.
  • החרדים אומרים שיותר לא יתמכו במפלגות החרדיות. אבל איך יהדות התורה תילחם? מקלות ואבנים ביועמ"שית.
  • גולקנופ נלחם.. אבל עבור מה?
  • דודי אמסלם שולח את החילונים לבית חולים.
  • ומה עושים כדי למתן את השופטים? ל יש פתרון, לכל שופט יהיה שבב פוליטי.
  • ראש הממשלה מגיע להתוועדות המיוחדת של
  • שר התקשורת מציע משקורית לכלבים.

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? שלחו הודעות וסרטונים ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי עבדו - כאן!

קרדיטים:

צילום: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן

בנימין נתניהואריה דרעיש"סנפתלי בנטחב"דמאיר פרושחסידות גוראחמד טיבימנסור עבאסדוד ביטןיצחק גולדקנופףגלי בהרב-מיארהשלמה קרעידודי אמסלםיאיר גולןטלי גוטליביצחק עמיתהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועחנוך מיליביצקייוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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0 תגובות

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יוסי היקר תמשיך להצחיק את הציבור, ואל תתערב בעניין שהרבנים אמרו מפורש לא להתגייס גם למי שלא לומד ותפסיקו להתחנף כל הזמן לחילונים זה כבר ניהיה דוחה לרואות ולשמוע את זה די די די יש לכם במה תרימו את הגאווה לציבור החרדי במקום כל הזמן להתחנף לחילונים חלאס כבר תודה רבה
ליוסי עבדו

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