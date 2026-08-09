נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שני) על שרשרת מינויים בצמרת הממשל, במרכזה מינויו של וויל שארף לתפקיד עוזר הנשיא ויועץ הבית הלבן.

שארף ייכנס לתפקידו ב-1 בספטמבר ויחליף את דיוויד וורינגטון שפורש למגזר הפרטי.

​בהודעתו שיבח טראמפ את שארף ואמר כי "זהו כבודי הגדול להודיע כי, החל מ-1 בספטמבר, וויל שארף יהפוך לעוזר הנשיא ויועץ הבית הלבן, ויחליף אדם, דיוויד וורינגטון, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל כיועץ הבית הלבן ולפני כן, עבור קמפיין הנשיאות שלי. דיוויד יעבור למגזר הפרטי. וויל עשה עבודה מדהימה בתפקידו הנוכחי כמזכיר הסגל של הבית הלבן, ושימש גם כיו"ר הוועדה הלאומית לתכנון הבירה".

​עוד הוסיף הנשיא כי "אני מכיר את וויל היטב! הוא ייצג אותי בעבר במקרים רבים, כולל בבית המשפט העליון, במהלך קמפיין הלוחמה המשפטית המושחת והבלתי חוקי של ממשל ביידן. הוא שימש בעבר גם כתובע פדרלי, עבד כעורך דין בפרקטיקה פרטית, שימש כעוזר משפטי עבור שני שופטי בית משפט פדרלי לערעורים, והיה סטודנט מצטיין הן באוניברסיטת פרינסטון והן בבית הספר לחוק של הרווארד. וויל הוא קשוח, חזק וחכם! הוא גם אוהב את המדינה שלנו, ומכבד את החוק. וויל שארף יעשה עבודה נהדרת כיועץ הבית הלבן!".

​לצד הקריירה המשפטית המרשימה, שארף מוכר בציבור כיהודי אורתודוקסי השומר על אורח חיים דתי קפדני.

הוא גדל בבית אורתודוקסי מודרני בניו יורק ובצפון פלורידה, ומקפיד על שמירת מצוות קלה כחמורה גם בתוככי זירת העשייה הציבורית הסוערת.

​שארף מניח תפילין מדי יום, מקפיד על כשרות מלאה ומתפלל באופן קבוע בלילות שבת ובשבתות בבית הכנסת של חב"ד. זיקתו העמוקה ליהדות בלטה כבר במהלך לימודיו האקדמיים באוניברסיטת פרינסטון, שם כיהן כנשיא ועד הסטודנטים של חב"ד בקמפוס והיה פעיל מרכזי במרכז לחיים יהודיים.

​מעורבותו הציבורית והיהודית נמשכה גם בשנים שלאחר מכן, ובשנת 2023 היה בין מייסדי ארגון יהודים נגד סורוס. את דרכו המקצועית החל כתובע פדרלי וכעוזר משפטי לשופטים פדרליים, עד שהצטרף לצוות ההגנה המשפטית של טראמפ והוביל מטעמו דיונים בבית המשפט העליון.