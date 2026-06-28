שוק הנדל"ן הירושלמי רושם ציון דרך משמעותי: חברת הנדל"ן המובילה 'קפיטל גולד' מדווחת על רכישת מתחם 'מפגש האש' ברחוב ירמיהו 23 בירושלים. היקף העסקה נאמד ב-123 מיליון שקלים.

המתחם הנרכש משתרע על פני שטח של כ-2 דונם ונחשב לאחד הלוקיישנים המבוקשים והאסטרטגיים ביותר בבירה, הנהנה מביקוש קשיח בזכות מיקומו המרכזי בלב שכונת רוממה.

על פי תוכניות החברה, במקום עתיד לקום פרויקט דגל יוקרתי אשר ישלב פרויקט מגורים בסטנדרט גבוה ובעיצוב אדריכלי מתקדם, לצד קומת מסחר ייחודית שתציע חוויית קנייה מוקפדת ותוסיף ערך מוסף גדול לאזור.

רכישה זו מצטרפת לפורטפוליו העשיר של חברת 'קפיטל גולד', הפועלת בשוק הנדל"ן מזה כ-20 שנה. לאורך שנות פעילותה ביססה החברה את מעמדה כאחד הכוחות המובילים בבניית ירושלים, כאשר באמתחתה למעלה מ-50 פרוייקטים, ובנייה ותכנון של אלפי יחידות דיור ברחבי העיר.

מבעל החברה אברהם גוטסמן נמסר: "מדובר במיקום אסטרטגי נדיר בלב ירושלים. הרכישה הנוכחית היא חלק מהאסטרטגיה של 'קפיטל גולד' לאתר את עתודות הקרקע הטובות ביותר ולהקים עליהן פרויקטים בלתי מתפשרים באיכותם. כחברה שבונה ומפתחת את ירושלים כבר שני עשורים, אנו גאים להוביל את תנופת הפיתוח במיקום כה מרכזי וצופים כי שילוב המגורים והמסחר הייחודי יהפוך לסמל סטטוס חדש בעיר".