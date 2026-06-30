דיוני ועדת הכנסת סביב הצעת חוק יסוד לימוד תורה הגיעו היום (שלישי) לטונים צורמים במיוחד, והפך בשלב מסום לעימות בין גולדקנופף לבין חברי כנסת מהאופוזיציה. במוקד המהומה עמד גולדקנופף, שביקש לפתוח את דבריו בהסבר תורני היסטורי, אותו הגדיר כ"שיעור בגמרא".

גולדקנופף פנה לנוכחים בחדר הוועדה ואמר: "עכשיו שיעור בגמרא. עכשיו שיעור בגמרא. על פי המקורות, אז בהר סיני כשהשם נתן את התורה, עמדו שם כל עם ישראל לדורותיהם. כל עם ישראל. כולל אלה שנמצאים פה היום, כל אלה שהיו בעבר, וכל האלה שיהיו בעתיד. ולכן כל עם ישראל שמעו את הקדוש ברוך הוא שהוא אומר... שהוא נותן את התורה לעם ישראל. הוא אומר 'אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים', ונתן להם את כל ההוראות והמצוות ואת עשרת הדיברות. ואת זה אנחנו עכשיו רוצים להעריך ולקדש מחדש".

דברים אלו, שנועדו להמחיש את התפיסה לפיה התורה שייכת לכלל חלקי העם באופן שווה והיא המורשת הלאומית המרכזית של העם היהודי, הציתו את חמת חברי אופוזיציה שנכחו בדיון והמתינו להזדמנות לתקוף את הצעת החוק.

חבר הכנסת עודד פורר מסיעת ישראל ביתנו התפרץ לדבריו של גולדקנופף בצעקות והטיח בו האשמות קשות בנוגע לנטל השירות הצבאי והמצב הביטחוני, כשהוא קושר ישירות בין לימוד התורה לאי-גיוסם של בני הישיבות. פורר קרא לעברו בקול: "גם את המורשת שלכם? האחים ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? עודדת את המורשת הזאת? את המורשת הזאת לא!"

יו"ר הוועדה ניסה להשתלט על המהומה המתפתחת והחל להזהיר את חבר הכנסת עופר, אך ח"כ פורר סירב להירגע והמשיך לתקוף בנחישות, תוך שהוא טוען כי הציבור החרדי מבקש לקחת רק את הזכויות ולא את החובות: "אתם רוצים את התורה רק בצד... רק... משהו אחד. את החלק של השירות אתה לא רוצה". יו"ר הוועדה המשיך בניסיונות להשליט סדר בחדר, תוך שהוא מזכיר בחיוך לחבר הכנסת את אילוצי הזמנים שלו ומתרה בו כי הוא קרוב להרחקה מלאה מהדיון.

לאחר שרעש קריאות הביניים שכך מעט, ביקש ח"כ גולדקנופף להמשיך בקו הדברים שלו, והפעם עבר להשוואה היסטורית בין הרדיפות שחווה העם היהודי לאורך שנות הגלות לבין המציאות הנוכחית במדינת ישראל הריבונית, תוך שהוא מביע כאב עמוק על כך שלומדי התורה נרדפים דווקא בארצם.

גולדקנופף תהה בקול: "איך ייתכן שאנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל, אחרי שכל כך הרבה צרות עברו עם ישראל 3,000 שנה גלויות, באמת בכל מיני מקומות עצרו יהודים. זאת אומרת, לא יהודים עצרו יהודים. הגויים עצרו יהודים. ואנחנו נמצאים היום בארץ ישראל, והיום הפכו את המדינה בשלווה, כהיום יהודים עוצרים יהודים... כן, זה נכון".

חברי כנסת מהצד השני של המתרס לא נותרו חייבים והגיבו בזעם מופגן לאנלוגיה שערך יו"ר יהדות התורה. חלקם צעקו לעברו כי "שוטרים גם עוצרים יהודים".

כשהיה מי שאמר "כי הם משתמטים!" גולדקנופף לא נשאר חייב והשיב עם עקיצה מכוונת לעבר המגזר החילוני והאווירה הציבורית במרכז הארץ, כשאמר בנחרצות: "משתמטים יש בתל אביב".