"נתחיל עם לזימי": הסערה בוועדה נגמרה בתלונה במשטרה

דיון שגרתי בוועדת החינוך של הכנסת הפך היום (שני) לזירת עימות חריפה, לאחר שחבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה הטיח בחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמירה שגררה סערה פוליטית ותלונה במשטרה. במהלך דיון על הפרדה מגדרית באקדמיה, קרא פינדרוס בפומבי לירות ברגליה של לזימי - אמירה שעוררה גל זעם והאשמות בהתרת דם.

העימות החל כאשר חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד ביקשה לעמת את פינדרוס עם עמדתו בעבר, לפיה "כל מי שחוסם כביש צריך לירות לו ברגליים". עזוז שאלה את פינדרוס האם הוא תומך בירי גם כאשר מדובר בחבר קואליציה כמו השר יצחק גולדקנופף, שנטל חלק בשבוע שעבר במחאת הרכבים וחסם את כביש 1.

פינדרוס, במקום להתייחס לשאלה על גולדקנופף, בחר להפנות את החץ ישירות לעבר חברת הכנסת לזימי. "אבל תתחילי עם נעמה לזימי", הטיח בתגובה - אמירה שהתפרשה כקריאה לירות ברגליה של חברת הכנסת.

"התרת דם על מלא"

הדברים עוררו סערה מיידית בחדר הוועדה. לזימי, אם לילדים, הגיבה בזעזוע עמוק ודרשה לעצור את הדיון לאלתר. "התרת הדם וההסתה פה נמאסה, זה לא נורמלי", זעקה לזימי אל מול הנוכחים. "אני אמא לילדים ולא יאחלו לי איחולים כאלה פה".

בעקבות התקרית, לא הסתפקה לזימי במחאה בחדר הוועדה והגישה תלונה רשמית במשטרה בגין הסתה לאלימות. "אחרי שיריב לוין איים עלי באופן מאפיוזי שעוד יגיעו אלי, הגדיל היום יצחק פינדרוס ואמר שצריך לירות לי ברגליים בוועדת החינוך", כתבה לזימי ברשת X. "התרת דם על מלא. אין לי כבר מילים לתאר את מה שהם עוללו לכנסת ישראל".

לזימי הוסיפה בחריפות: "שיהיה ברור, זה רק הפרומו וזה עלינו להעיף אותם מחיינו ולבנות מחדש חברה נורמטיבית. לא תפחידו אותי ולא תאיימו עלי. מחנה התקווה ינצח".

גולן: "הסתה ברורה לאלימות"

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, יצא להגנתה של לזימי בחריפות. "לקרוא 'לירות לה ברגליים' זו הסתה ברורה לאלימות", מסר גולן. "לזימי נלחמה והגנה בגופה על משפחות חטופים ומפגינים, ואסור שהתבטאויות כאלה יעברו בשתיקה".

האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של עימותים חריפים שהתרחשו בשבועות האחרונים בוועדות הכנסת. רק לפני מספר שבועות התעמת יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, עם לזימי בדיון על מעונות לא מפוקחים, כאשר סוכות האשים אותה בניסיון להפוך את האסון הטראגי במעון בירושלים לזירת הסתה נגד הציבור החרדי.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שחברי כנסת חרדים מתבטאים בחריפות כלפי נבחרי ציבור מהאופוזיציה. לפני מספר שבועות תועדו חברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס כשהם מטיחים אמירות קשות כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, במסדרונות הכנסת.