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צעקות בדיון | צפו

גולדקנופף עורר סערה: "המשתמטים מתל אביב! אישור מהמונדיאל זה בסדר?"

סערה חריגה התחוללה בוועדת הכנסת במהלך דיון על הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף עורר את זעמם של חברי האופוזיציה לאחר שטען כי המשתמטים שעליהם מדובר בדיון מתגוררים בתל אביב. בתגובה להאשמות, השווה ח"כ גולדקנופף את לומדי התורה למי שמקבלים פטורים חוקיים מתחומי התרבות והספורט, והדגיש כי אין זכות קיום למדינת ישראל ללא תורת ישראל.

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הצעקות בדיון
הצעקות בדיון| צילום: צילום: באדיבות ערוץ הכנסת

מהומה רבת משתתפים ועימות מילולי חריף נרשמו היום (ראשון) בוועדת הכנסת, במהלך דיון סוער שעסק בהצעת חוק-יסוד לימוד תורה. הרוחות בוועדה התלהטו בעקבות דברים נוקבים שהטיח חבר הכנסת (יהדות התורה) כלפי חברי הוועדה, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה לעבר העיר תל אביב ומעורר תרעומת קשה בקרב חברי האופוזיציה שנכחו בדיון.

גולדקנופף פתח את דבריו בהתייחסות לרוח הדברים שנשמעו בחדר הוועדה לפני כן, והביע פליאה על עצם הצורך להתגונן בנושא. "שמעתי כאן דברים נוקבים, שלא חלמתי שעל זה אני צריך לדבר על זה", אמר. מיד לאחר מכן עבר למתקפה ישירה שהציתה את המהומה באולם: "אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב".

האמירה הזו חוללה סערה מיידית בקרב חברי הכנסת מהאופוזיציה, שהגיבו בצעקות רמות וקראו לעברו "תתבייש לך" ו"שטויות אתה מדבר".

יו"ר הוועדה ניסה להרגיע את הרוחות, בעוד חברי כנסת אחרים מחו על ההכללה והטחת האשמות בתושבי תל אביב, במיוחד בימים שבהם סוגיית השירות הצבאי והפטורים נמצאת בלב הוויכוח הציבורי.

בהמשך הדיון, ולאחר שהרוחות שככו במעט, ביקש ח"כ גולדקנופף להסביר את כוונתו ולערוך השוואה בין לומדי התורה לבין אזרחים אחרים המקבלים פטורים או דחיות שירות על רקע עיסוקים אחרים. הוא טען כי לומדי התורה פועלים במסגרת חוקית, בדיוק כמו בעלי פטורים מתחומי התרבות והספורט.

"יש כאלה שמקבלים אישור, הם מקבלים אישור חוקי", הסביר גולדקנופף, "מהבימה, או מהכדורגל, או מהמונדיאל". הדברים שוב עוררו קריאות ביניים מצד חברי הוועדה, שתהו על פשר ההשוואה בין אירועי ספורט ותרבות לבין לימוד תורה ממושך.

לקראת סיום דבריו, ביקש ח"כ גולדקנופף להבהיר כי הציבור החרדי אינו ממעיט בערכם של המשרתים, אך הדגיש את החשיבות העליונה של המשכיות לימוד התורה לעצם קיומה של המדינה. "אני לא הפרעתי לאף אחד ונתתי לכל אחד להביע את עמדתו, את הכאב. ואנחנו באים בכלל מצד שני. אנחנו בהחלט מעריכים את כל מי שעומד בחזית וכל מי שבחר בדרך הזאתי", הבהיר.

אך סייג מיד: "אבל אין ולא ייתכן שיהיה ארץ ישראל בלי תורת ישראל, ואנחנו יודעים את זה כולנו". את נאומו חתם באמירה לפיה בכל העולם המערבי מאפשרים ללמוד ללא הפרעה: "אני לא מכיר שמה שעצרו מישהו שהוא למד תורה, או שלא נתנו לו ללמוד תורה".

כנסתיצחק גולדקנופףחוק יסוד לימוד תורה

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4
גולדקנופף צודק!!!! יש משתמטים בתל אביב בכמויות והם מקבלים את כל הזכויות
צביקי
3
הוא באמת טרול. אולי לא ממש משני הצדדים, אבל אם יתגלה ששניים-שלושה דורות אחורה בעץ המשפחה שלו, היה שם טרול אמיתי... לא אופתע.
רק לא ג ושס
2
כבר בדקו נתונים. כמות בעלי הפטור או המשתמטים מטעמים אידאולוגיים הרבה יותר נמוכים מכלל בעלי הפטור בחברה החרדית
דורון
לא מבין מה הקשר לכמות ,כל אחד הוא יחיד ,ואין לענוש ציבור עונש קולקטיבי. אם אדליגיה הוא פטור אז הוא פטור לכולם ,אין פטורים לחצן ,האם אי פעם חשבו לחייב המשתמטים בתל אביב ,לתת להם מכסות ,לפי כמות המשטמטים, או לפי סוגי האידלגיה שלהם. למה להעניש בחור ישיבה כי גם חברו רוצה ללמוד תורה .
איש
אכן כל הסיפור של המכסות הוא אבסורדי, והוא לטובת החרדים. אתה באמת לא מבין את זה? אגב, כל הסיפור התחיל מכך שצעקתם שגם בטלנים לא יתגייסו. גם לשיטתכם זה לא קשור ללימוד תורה באמת.
סיר הסירים
1
גולדקנופף תרוצו נפרד מדגל אני כליטאי מצביע לך, לגפני כבר לא מצביע נקודה . גפני לכאורה נותן יד לביבי כל הזמן שלא העביר חוק גיוס כל הקדנציה
משה פרידמן

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