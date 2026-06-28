מהומה רבת משתתפים ועימות מילולי חריף נרשמו היום (ראשון) בוועדת הכנסת, במהלך דיון סוער שעסק בהצעת חוק-יסוד לימוד תורה. הרוחות בוועדה התלהטו בעקבות דברים נוקבים שהטיח חבר הכנסת יצחק גולדקנופף (יהדות התורה) כלפי חברי הוועדה, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה לעבר העיר תל אביב ומעורר תרעומת קשה בקרב חברי האופוזיציה שנכחו בדיון.

גולדקנופף פתח את דבריו בהתייחסות לרוח הדברים שנשמעו בחדר הוועדה לפני כן, והביע פליאה על עצם הצורך להתגונן בנושא. "שמעתי כאן דברים נוקבים, שלא חלמתי שעל זה אני צריך לדבר על זה", אמר. מיד לאחר מכן עבר למתקפה ישירה שהציתה את המהומה באולם: "אני בטוח שעל המשתמטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב".

האמירה הזו חוללה סערה מיידית בקרב חברי הכנסת מהאופוזיציה, שהגיבו בצעקות רמות וקראו לעברו "תתבייש לך" ו"שטויות אתה מדבר".

יו"ר הוועדה ניסה להרגיע את הרוחות, בעוד חברי כנסת אחרים מחו על ההכללה והטחת האשמות בתושבי תל אביב, במיוחד בימים שבהם סוגיית השירות הצבאי והפטורים נמצאת בלב הוויכוח הציבורי.

בהמשך הדיון, ולאחר שהרוחות שככו במעט, ביקש ח"כ גולדקנופף להסביר את כוונתו ולערוך השוואה בין לומדי התורה לבין אזרחים אחרים המקבלים פטורים או דחיות שירות על רקע עיסוקים אחרים. הוא טען כי לומדי התורה פועלים במסגרת חוקית, בדיוק כמו בעלי פטורים מתחומי התרבות והספורט.

"יש כאלה שמקבלים אישור, הם מקבלים אישור חוקי", הסביר גולדקנופף, "מהבימה, או מהכדורגל, או מהמונדיאל". הדברים שוב עוררו קריאות ביניים מצד חברי הוועדה, שתהו על פשר ההשוואה בין אירועי ספורט ותרבות לבין לימוד תורה ממושך.

לקראת סיום דבריו, ביקש ח"כ גולדקנופף להבהיר כי הציבור החרדי אינו ממעיט בערכם של המשרתים, אך הדגיש את החשיבות העליונה של המשכיות לימוד התורה לעצם קיומה של המדינה. "אני לא הפרעתי לאף אחד ונתתי לכל אחד להביע את עמדתו, את הכאב. ואנחנו באים בכלל מצד שני. אנחנו בהחלט מעריכים את כל מי שעומד בחזית וכל מי שבחר בדרך הזאתי", הבהיר.

אך סייג מיד: "אבל אין ולא ייתכן שיהיה ארץ ישראל בלי תורת ישראל, ואנחנו יודעים את זה כולנו". את נאומו חתם באמירה לפיה בכל העולם המערבי מאפשרים ללמוד ללא הפרעה: "אני לא מכיר שמה שעצרו מישהו שהוא למד תורה, או שלא נתנו לו ללמוד תורה".