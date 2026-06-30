חצי שנה לאחר תחילת הבנייה ומרכז העסקים הגדול "רומטק" ברכסים רושם הצלחה מסחרית מרשימה. כ90% משטחי המסחר במתחם כבר נמכרו או הושכרו, ושורה של מותגים מובילים בחרו לקבוע בו את מקומם, מה שיוצר תנופת ביקושים וממצב את "מתחם רומטק" כעוגן המסחרי החדש של רכסים והסביבה.

בין הרשתות והעסקים המובילים שכבר הצטרפו למתחם ניתן למנות את רמי לוי, בנק פאגי, רשת קידי שיק, רשת מאפיות ברכת משה ורשת אופטיקה ברכס. אליהם מצטרפים עסקים נוספים הנמצאים בשלבים אחרונים לחתימה, ובפרויקט מציינים כי ההתעניינות מצד רשתות שונות, נותני שירותים ובעלי עסקים המבקשים להשתלב במרכז נמשכת .

העובדה שהמותגים המובילים בחרו להיכנס כבר בשלב הראשון לשיווק מייצרת עוגן כלכלי למתחם. בעלי עסקים רבים מבינים שכאשר רשתות ארציות עסקים המובילים במשק כבר הבטיחו את מקומם, זהו המקום שאליו צפויה להתנקז עיקר תנועת הלקוחות בשנים הקרובות.

לאחר ההצלחה המרשימה בשיווק שטחי המסחר, עובר כעת מוקד פעילות השיווק לקומות התעסוקה. המתחם מציע משרדים המיועדים למרפאות, עורכי דין, רואי חשבון, מוקדי שירות, חברות טלמרקטינג, חברות היי טק, חללי עבודה ושירותים שונים לתושב.

בפרויקט מציינים כי קצב ההצטרפות הגבוה מלמד על החשיבות והבנת הפוטנציאל המסחרי של מתחם עסקים בעיר רכסים הגדלה והולכת. "שיווק המסחר כבר מאחורינו", אומרים שם, "כעת הגיע תורן של קומות התעסוקה והמשרדים ."מי שמבקשים להבטיח לעצמם מקום במרכז העסקים החדש של רכסים, מצטרף בשלב זה ונהנה מהטבות שונות- פריסת תשלומים נוחה או הנחות למקדימים.

מרכז העסקים רומטק מוקם בלב העיר רכסים, בסמוך לבניין העירייה החדש ולצירי התחבורה המרכזיים. הוא צפוי לשרת למעלה מ־100 אלף תושבים מהעיר ומהאזור. ברקע, רכסים נמצאת באחת מתקופות הפיתוח המשמעותיות בתולדותיה. אלפי יחידות דיור חדשות נמצאות בשלבי ביצוע, והעיר צפויה להכפיל ואף לשלש את אוכלוסייתה בשנים הקרובות. במקביל מקודמות תשתיות תחבורה חדשות, ובהן מחלף רכסים בכביש 6, לצד התפתחות אזור התעסוקה כולו עם הקמת קמפוס אנבידיה הסמוך.