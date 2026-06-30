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מעמד חתימות חגיגי

ההתחדשות ההיסטורית: פרויקט היוקרה החדש בלב ירושלים יוצא לדרך

מעמד חתימות חגיגי נערך לדיירי בניין אלקנה 6 שהצטרפו לפרויקט ההתחדשות העירונית ברחובות חנה-אלקנה בירושלים. במסגרת המיזם, שיובילו החברות 'עתידור' ו'אורבנה', ייהרסו ארבעה בניינים ישנים ובמקומם יוקמו כ-130 יחידות דיור חדשות ומרווחות. הדיירים: "בחרנו ביזמים בזכות האמינות, היציבות הכלכלית והמחויבות לצרכי הקהילה והנחיות הרבנים" (נדל"ן)

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מעמד חתימות חגיגי לדיירי בניין אלקנה 6 שהצטרפו לפרויקט ההתחדשות העירונית, שיובילו החברות 'עתידור' ו'אורבנה' (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד חתימות חגיגי ומרגש נערך אמש בירושלים, כאשר דיירי בניין אלקנה 6 הצטרפו באופן רשמי לפרויקט ההתחדשות העירונית היוקרתי ברחובות חנה–אלקנה, בלב שכונת גוש שמונים המיתולוגית בירושלים.

מעמד חתימות חגיגי לדיירי בניין אלקנה 6 שהצטרפו לפרויקט ההתחדשות העירונית, שיובילו החברות 'עתידור' ו'אורבנה'
מעמד חתימות חגיגי לדיירי בניין אלקנה 6 שהצטרפו לפרויקט ההתחדשות העירונית, שיובילו החברות 'עתידור' ו'אורבנה'| צילום: צילום: באדיבות המצלם

הפרויקט, המקודם בשיתוף פעולה מקצועי בין החברות 'עתידור' ו'אורבנה', מהמובילות בתחום ההתחדשות העירונית בירושלים, צפוי לשנות את פני האזור. במסגרת המיזם ייהרסו ארבעה בניינים ותיקים הכוללים 49 יחידות דיור, ובמקומם יוקמו כ-130 דירות חדשות, מרווחות ומתקדמות, לצד פיתוח סביבתי מקיף.

הפרויקט מעורר עניין רב בשוק הנדל"ן החרדי והירושלמי, בין היתר בשל מיקומו האסטרטגי בלב מרכזי התורה והחסידות של עיר הקודש, ובמרחק הליכה קצר ממוקדי החיים הקהילתיים. נתונים אלו הופכים אותו לאחד המיזמים המבוקשים והמסקרנים בירושלים בשנים האחרונות.

בנימין מלצר שותף ובעלים בחברת 'עתידור' מסביר כי הסיבה לכך שדיירים בוחרים בהם פעם אחר פעם נעוצה בגישה האנושית שמובילה את פעילותם:

"פרויקט פינוי-בינוי הוא הרבה מעבר לבנייה - הוא פסיפס אנושי ומארג חיים שלם. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם נציגויות הדיירים ועם הקהילה המקומית, מתוך מחויבות עמוקה להעניק לכל משפחה את הביטחון שהבית שלה נמצא בידיים הטובות ביותר."

שמוליק ליפסקר סמנכ"ל תכנון בחברת 'אורבנה', התייחס להצלחת כנס החתימות ואמר:

"שמנו לעצמנו למטרה להביא את חזית האיכות, המקצועיות והאמינות ללב ירושלים. האמון שנותנים בנו הדיירים הוא המנוע האמיתי שמוביל אותנו. אנו נרגשים לראות את הפרויקט מתקדם בקצב מרשים, ובעזרת ה' להפוך בקרוב למציאות בשטח."

את החברות היזמיות מייצג משרד עורכי הדין רייסמן-דויטש, בעוד שאת הדיירים מייצגת עו"ד חגית בן אהרן - שילוב המבטיח ליווי מקצועי, בטוח ויעיל לכל אורך הדרך.

במהלך הערב הביעו הדיירים שביעות רצון רבה מהיחס האישי והמקצועי שקיבלו לאורך התהליך. לדבריהם, הבחירה דווקא בחברות 'עתידור' ו'אורבנה' נעשתה לאחר בחינה מעמיקה של היכולות המקצועיות, החוסן הכלכלי והמחויבות לקידום הפרויקט בהתאם לצורכי הקהילה ולהנחיות הרבנים.

"חיפשנו שותפים שנוכל לישון בשקט בלילה בידיעה שהבית שלנו נמצא בידיים בטוחות," אמרו נציגי הדיירים. "האמינות, החריצות והניסיון שהחברות מביאות איתן העניקו לנו ביטחון מלא שהפרויקט יתקדם בצורה המיטבית ביותר."

בחברת עתידור מציינים שעם השלמת שלב החתימות, עובר הפרויקט לשלב התכנון המפורט וקידום התב"ע, כאשר כלל הגורמים המעורבים מביעים תקווה כי בתוך שנים ספורות יהפוך המתחם לפנינת מגורים ייחודית בלב ירושלים ויהווה מודל להתחדשות עירונית איכותית המותאמת לאופייה הייחודי של העיר.

מעמד חתימות חגיגי לדיירי בניין אלקנה 6 שהצטרפו לפרויקט ההתחדשות העירונית, שיובילו החברות 'עתידור' ו'אורבנה' (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד חתימות חגיגי לדיירי בניין אלקנה 6 שהצטרפו לפרויקט ההתחדשות העירונית, שיובילו החברות 'עתידור' ו'אורבנה' (צילום: באדיבות המצלם)
נדל"ןהתחדשות עירוניתעתידור
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