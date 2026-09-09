במרחב שקט ומזמין בלב ירושלים, פועל מקום אחד שלקח על עצמו משימה רגישה במיוחד: לתת מטרייה טיפולית רחבה ומקצועית לקשיים הרגשיים והזוגיים המורכבים ביותר, מבלי להתפשר על קוצו של יוד בערכי המשפחה והמסורת.

זהו מרכז פנימה, אותו מוביל ד"ר מולי גרוסמן – איש משפחה, מרצה מבוקש ופסיכותרפיסט בעל שם.

בעוד שהעולם שבחוץ סוער, בין כותלי המרכז עוסקים ד"ר גרוסמן וצוות המומחים שלו מדי יום בהצלת בתים, באיחוי שברים, ובמתן מענה ייעודי לטראומות, חרדות ומשברי חיים בדרכים מגוונות.

ישבנו עם ד"ר גרוסמן לשיחה מרתקת על נפש האדם, על המורכבות של הטיפול במגזר, ועל הכלים שכל אחד מאיתנו יכול לקחת כדי להביט אל תוך עצמו ואל תוך הבית שלו – פנימה.

ש הטעות הטראגית שמחריבה את 'שלום הבית' בענייני אישות חני שטיין | מקודם

שאלנו את ד"ר מולי גרוסמן כמה זוגות בכלל מגיעים אליו עם הקושי הזה בדיוק? - הבית מתפקד, השלום קיים כלפי חוץ, אבל בתחום הקרבה יש נתק.

"כל שבוע, בלי גוזמה," הוא עונה. "פעם זה בעל שמרגיש בודד, פעם זו אישה שיושבת מולי עם תחושת אשמה כבדה - 'עומס הבית מרוקן אותי, אין לי בכלל פניות'. והדבר הראשון שאני אומר להם: אם הגעתם כדי שנתקן את מי שפחות רוצה, כבר טעינו בדרך. הרגע שבו צד אחד הופך ל'בעיה שצריך לתקן' - זה בדיוק הרגע שבו השלום מתחיל להתרחק."

זה נשמע הגיוני לנסות להבין למה צד אחד נסוג. למה זו בכלל בעיה לחפש את הסיבה?

"לחפש ולהקשיב - כן. 'לתקן' - זו כבר טעות. תחשבו על מציאות החיים: פרנסה, ילדים קטנים, הכנות לשבת, עייפות שמצטברת מיום ליום. הקב"ה ברא כל אחד עם מזג אחר וכוחות נפש אחרים, ופער מסוים בקצב הוא חלק טבעי מכל זוגיות.

הבעיה מתחילה כשצד אחד בטוח שהקצב שלו הוא הנורמה, וכל חוסר פניות אצל השני הופך מיד לפגם. וברגע שמישהו מרגיש שמסתכלים עליו כתקלה - הוא נסגר. לגמרי."

איך זה בא לידי ביטוי בפועל?

"נפש שעומדת למבחן קבוע - מתגוננת. תארו לכם שבן הזוג חוזר הביתה, וכל מילה טובה נשמעת לו כהקדמה לדרישה שאין לו כרגע כוח אליה. מה קורה? הוא מתרחק גם מהדברים הכי פשוטים - חיבוק, בדיחה, שאלה על היום.

קרבה לא צומחת מלחץ. ככל שהצד שמבקש קרבה משדר תסכול, השני נרתע יותר - ונוצר מעגל: אחד לוחץ מתוך בדידות, השני בורח מתוך עומס. שוב ושוב."

והצד שמבקש - הוא לא סובל? זה לא באמת כואב לו?

"כואב מאוד, ואסור לזלזל בזה. אבל גם שם יש עבודה. כשאני יושב עם מי שחש חסך, אנחנו מבררים: מה בעצם חסר לך שם? הרבה פעמים מתברר שהצורך הדחוף הוא בעיקר חיפוש אחר ביטחון עצמי - להרגיש רצוי ומשמעותי. וכשהשני טרוד, מיד עולה חרדה.

אז זו עבודה של שני הצדדים. אחד לומד להרגיע את הלחץ ולתת אמון בלי לתבוע כל הזמן. השני מברר בנחת מה מעמיס עליו, ואיך פותחים את הלב מחדש."

מי שנתקל בשאלות כאלה שוב ושוב - כיועצים, כרבנית, כמדריכת כלות ומדריך חתנים, כמורה הוראה, כרב קהילה או כאיש/אשת טיפול - ומרגיש שחסרים לו הכלים המקצועיים לתת מענה אחראי במקום להפנות הלאה, מוזמן/ת להכיר את הקורס המקצועי והמקיף לטיפול בקשיים בחיי אישות של מרכז פנימה: 30 מפגשים עם מומחים מובילים בתחום, מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ותעודה מקצועית בסיום