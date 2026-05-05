היא מנסה לשתף אותו במה שעובר עליה.

הכל יוצא בבת אחת: כעס, תסכול, פחד ועומסים.

כל הרגשות האלה מתערבבים לסלט אחד ומציפים אותה בעולם רגשי סוער שמרגיש שמשתלט לה על כל המציאות.

הוא, מצידו, מרגיש מותקף מול סערת הרגשות הזו.

ברגע שהוא מזהה את ההצפה, מנגנוני ההישרדות שלו נדלקים מיד:

הוא נאטם, מתנתק, תוקף או מנסה לפתור את הבעיה בצורה קרה ושכלתנית.

הריקוד הזוגי שלהם שקוף וכואב: ככל שהיא מוצפת יותר וזקוקה למקום, כך הוא מרגיש מאוים ונסגר.

שניהם מדברים על העובדות של מה שקורה ביניהם, אבל ברור שהסיפור האמיתי לא נמצא במילים הנאמרות.

הסיפור האמיתי נמצא במקום שבו כל אחד מהם לא מצליח להכיל את הסערה בלי להפעיל מנגנוני הגנה.

שניהם, כל אחד בדרכו, מרגישים לבד בתוך הקשר.

למה לעבוד על התקשורת הזוגית לא מספיק?

ברוב המקרים, התגובה הטבעית בשלב הזה היא לנסות 'לתקן את התקשורת'.

מי אמר מה? איך כדאי לנסח משפטים נכונים יותר שיעזרו? איך להקשיב טוב יותר?

עבודה על תקשורת נכונה היא דבר חיובי ומועיל ויש לה את המקום שלה, אך בשיטת דמיונובע זוגי, נקודת המוצא היא שונה.

איננו מתחילים במה שנאמר אלא במה שמפעיל את מה שנאמר.

כשהרגש נשאר כדיבור מופשט (אני כועסת, חנוקה, מפחדת) הוא נחווה כאיום או ככאוס.

המטרה היא לעצור את התגובה האוטומטית ולהיכנס לתהליך של העלאת רגשות.

לא כדי לדבר עליהם בשכל, אלא כדי לעשות בהם סדר.

לפתוח פתח במערכות ההגנה ולהיות אורחים בעולמו של האחר

כדי לשבור את המעגל ההישרדותי הזה, דמיונובע זוגי עוזר לאדם לפגוש את העולם הרגשי שלו ולהפוך אותו למוחשי, מוגדר ובעל צורה, מגע וצבע.

במקום להישאר בחוויה מציפה ומאיימת, כל אחד מבני הזוג מתבקש להיות "אורח" או "תייר" עם עיניים חדשות בעולמו הפנימי של השני.

המארח חושף את עולמו בצורה בטוחה, וכשהוא מתבונן פנימה, הוא נותן לרגש צורה.

במקום "כעס שמשתלט על הכל", היא רואה פתאום גוש מתכת כהה וכבד שמונח לה על הלב.

המפגש הזה עם הדימוי, עוזר לסדר את כל העולם הרגשי.

פתאום, כל רגש מקבל את מקומו המוגדר והמדוייק לנפש, ואין רגש אחד שמשתלט על כל התמונה או סערת רגשות שמטביעה את האדם.

בתהליך של דמיונובע, בתוך רגעים ספורים המרחב כולו משתנה.

הוויכוח הסוער המאיים מהבית הופך לחשיפה מוגנת ובטוחה של עולם רגשי עם ממשות וצבעים.

לגעת בשורש

כשהשיח הופך פנימי ומוחשי, עולים דימויים של אותם רגשות שורשיים.

כשהמארחת משתפת את הדימוי המוחשי של הרגש, היא חושפת את עולמה בצורה מאוד בטוחה ומוגנת.

כשבן הזוג מתארח אצלה, הוא לא חווה איום ולא מרגיש מותקף ואז בעצם קורה הקסם.

הוא לא עומד מול אישה תוקפנית שדורשת ממנו תשובות.

המפגש הזה, מנטרל את מנגנוני ההישרדות האוטומטיים של כל אחד מהם.

הדימוי של הרגש לא מהווה סכנה עבורו ואז בן הזוג האורח מצליח ממש להרגיש ולהיות נוכח בתוך העולם הרגשי הזה בפשטות, כי הוא לא חווה שם שום איום.

כשהוא רואה את הכאב שלה בצורתו הגולמית, נחשפים הילדים הפנימיים שזקוקים לנוכחות והוא חווה רצון טבעי להתקרב ולתמוך.

אין צורך יותר להסתגר או לתקוף, משום שהם חווים אחד את השני ממקום של נוכחות אמיתית.

הריפוי שבהסכמה להיות

המרחב הזוגי לא יכול להשתנות דרך פתרון בעיות או הכרעה של מי צודק.

המרחב משתנה דרך היכולת לשהות אחד בעולמו של השני מבלי להרגיש מותקף.

המיומנות שנרכשת בדמיונובע זוגי, מאפשרת מפגש אמיתי שלא מתאפשר לזוג באופן השוטף של החיים.

כשכל רגש מקבל צורה ומנגנוני ההישרדות מנוטרלים, ההגנות כבר לא נראות כמו התקפה או ניתוק אלא ככאב עמוק שמנסה לשרוד.

כשהכאב פוגש נוכחות מלאה ובטוחה, הוא לא צריך יותר להסתתר.

זהו אולי הדבר הכי פחות טבעי בזוגיות המודרנית שבה אנחנו צריכים להבין הכל עד הסוף ולפתור אותו.

עלינו פשוט להיות שם ברגע שבו השני כבר רגיל להיות לבד.

הריפוי אינו מתרחש כשמישהו צודק אלא הוא מתרחש כשמישהו סוף סוף לא נשאר לבד עם הכאב שלו.

מהי שיטת דמיונובע זוגי?

להפסיק לנהל משק בית ולהתחיל לפגוש אחד את השנייה במרוץ החיים. זוגות רבים הופכים לצוות לוגיסטי מצוין שמנהל בית, ילדים ועבודה, אבל מאבדים את הקירבה. השיחות הופכות לטכניות, הנוכחות נעלמת והלב נשאר מאחור. שיטת דמיונובע זוגי נולדה בדיוק בנקודה הזו: כדי להחזיר את המפגש, הנוכחות והאהבה אל תוך הקשר. זוהי שיטה חוויתית תהליכית המאפשרת לבני הזוג:

● להשיל מגננות והרגלים אוטומטיים

● להקשיב לעולם הפנימי אחד של השני בלי להרגיש איום

● לפגוש מחדש אחד את השנייה מעבר לתפקידים היומיומיים

● לחוות קרבה, נראות ואהבה בצורה עמוקה

מדובר בתהליך עמוק הכולל סדרת מפגשים שבהם נכנסים יחד למרחב שקט, כל אחד פוגש את עולמו הפנימי של האחר, ונוצר מפגש אמיתי של מהות עם מהות.

זה הזמן להחזיר את הניצוץ. אם אתם מרגישים שהקשר הפך טכני, שאתם בתקופת שחיקה, או אפילו אם איבדתם תקווה, דמיונובע זוגי היא ההזמנה שלכם לחזור. זה לא דורש עוד מאמץ, זה דורש מפגש.

לפרטים במייל: zug.novea@gmail.com