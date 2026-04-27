כשהימין והשמאל מתנגשים בזוגיות: החלקים הפגיעים צצים

הם הגיעו אחרי עוד ריב שגרתי, לא משהו חריג, ואפילו די מוכר, על ה"קצב" של הקשר שלהם. הוא נמצא בתנועה מתמדת של חסד והתפשטות, מנסה לדחוף ולקדם את הזוגיות כל הזמן. הוא יוזם, מציף ברצון לקרבה ורוצה עוד ועוד מהקשר, אבל מרוב דחף קדימה, הוא מפספס אותה ולא באמת רואה היכן היא נמצאת. היא, לעומתו, מרגישה מוצפת. היא כל הזמן שמה "ברקסים", מבקשת לעצור, לקחת אוויר ולשים גבולות ברורים. הריקוד הזוגי שלהם שקוף וכואב: ככל שהוא מנסה להתפשט ולדחוף קדימה (כוח הימין/החסד), כך היא מרגישה נבלעת, נסגרת ומציבה חומות (כוח השמאל/הגבורה). וככל שהיא בולמת ושמה גבולות, כך הוא מרגיש דחוי, חסר תוחלת ומגביר את הלחץ על הקשר. שניהם מדברים על העובדות של מה שקורה ביניהם, על כמה זמן מבלים יחד או כמה אינטנסיבית התקשורת, אבל ברור שהסיפור האמיתי לא נמצא במילים הנאמרות. הסיפור האמיתי נמצא במקום שבו כל אחד מהם מרגיש שהשני מבטל את הקיום שלו. שניהם, כל אחד בדרכו, מרגישים לבד בתוך הקשר.

למה לעבוד על התקשורת הזוגית לא מספיק?

ברוב המקרים, התגובה הטבעית בשלב הזה היא לנסות "לתקן את התקשורת" ולמצוא פשרות. מי יוותר הפעם? איך נאזן בין הצורך שלו בקרבה אינטנסיבית לצורך שלה במרחב וגבולות? עבודה על פשרות ותקשורת נכונה היא דבר חיובי ומועיל ויש לה את המקום שלה, אך בשיטת דמיונובע זוגי, נקודת המוצא היא שונה. איננו מתחילים במה שנאמר אלא במה שמפעיל את מה שנאמר. אנו מבינים שהחסד (השפעה והתפשטות) והגבורה (כלי וגבולות) הם שני כוחות שזקוקים זה לזה כדי להתקיים. המטרה היא לעצור את התגובות האוטומטיות ולהפנות את המבט פנימה, אל המקום שבו הכוחות האלה יכולים להתמזג.

לפתוח פתח במערכות ההגנה ולהיות אורחים בעולמו של האחר

כדי לשבור את המעגל, ההזמנה היא להשהות את הניסיון לפתור או לשנות. במקום זה, כל אחד מבני הזוג מתבקש להיות "אורח" או "תייר" עם עיניים חדשות בעולמו הפנימי של השני. כשעוצרים את ההדף ומסכימים לשהות בחוויה, עולים דברים אחרים לחלוטין. מתחת לתגובה המהירה של היוזמה והדחיפה, בן הזוג "הדוחף" יכול לפגוש לפתע חוויה של ריקנות ופחד, תחושה שבה "אם אני לא אדחוף את הקשר בכוח ואחזיק אותו, הוא פשוט ייעלם ואני אשאר לבד". התחושה הזו גוררת חוויה של נטישה. מנגד, בת הזוג שבולמת ומציבה גבולות, פוגשת מתחת לנוקשות את החוויה של להיות שקופה, פחד להיבלע ולהימחק תחת הכוח שלו, ותחושה שאם היא לא תשים ברקס, לא יישאר ממנה כלום.

בתהליך של דמיונובע, בתוך רגעים ספורים המרחב כולו משתנה. הוויכוח בין שני מבוגרים על כמות הזמן המשותף הופך למפגש בין שני עולמות פנימיים שמופעלים זה מול זה בכאב.

לגעת בשורש

כשהשיח הופך פנימי, עולים דימויים של אותם רגשות שורשיים. פתאום, לא יושבים מולנו בני זוג בקונפליקט, אלא נחשפים הילדים הפנימיים שזקוקים לנוכחות: הילד שרץ ונדחף ללא הפסקה, נאחז בחוזקה מתוך אימה שיעזבו אותו ומנסה להבטיח את קיומו של הקשר בכל מחיר, והילדה שיושבת מכווצת מאחורי חומה, מבועתת מגל ענק שעומד לשטוף ולהעלים אותה.

כשאנו מאפשרים לבן הזוג להציץ לתוך הדימוי הזה בלי לשפוט, בלי לנסות לתקן ובלי לייעץ, קורה הקסם. כשהוא רואה את הפחד הפנימי שלה מלהיבלע, הוא חווה עצב אמיתי עבורה. פתאום היא לא "דוחה אותו", אלא מישהי שזקוקה למקום בטוח משלה כדי להתקיים. כשהיא נכנסת לעולמו, היא מרגישה את הכאב שבמאמץ התמידי והסיזיפי שלו להחזיק את הקשר כדי לא להיות לבד. זהו רגע קריטי שבו מנגנוני ההגנה זזים הצידה. האיום נעלם, והצורך להגן מתרכך. אין צורך יותר להסתגר או לתקוף, משום שהם חווים אחד את השני ממקום של נוכחות אמיתית.

הריפוי שבהסכמה להיות

המרחב הזוגי לא משתנה דרך פתרון הבעיה או הכרעה מי צודק. הוא משתנה דרך היכולת לשהות בתוך עולמו של השני מבלי להרגיש מותקף. במקום ששני הכוחות יילחמו, הם מתאחדים ב"קו האמצע", בלב. כשזה קורה, מנגנוני ההגנה כבר לא נראים כמו התקפה או ניתוק אלא ככאב עמוק שמנסה לשרוד. כשהכאב פוגש נוכחות מלאה, הוא לא צריך יותר להסתתר. שם פתאום מתאפשרת בחירה אמיתית: מתי נכון להתקרב ולהשפיע, ומתי נכון לעצור ולכבד את הגבול. זהו אולי הדבר הכי פחות טבעי בזוגיות המודרנית שבה אנחנו צריכים להבין הכל עד הסוף ואז לפתור. עלינו פשוט להיות. להיות שם ברגע שבו השני כבר רגיל להיות לבד. הריפוי אינו מתרחש כשמישהו צודק אלא הוא מתרחש כשמישהו סוף סוף לא נשאר לבד עם הכאב שלו.

מהי שיטת דמיונובע זוגי?

להפסיק לנהל משק בית ולהתחיל לפגוש אחד את השניה במרוץ החיים. זוגות רבים הופכים לצוות לוגיסטי מצוין שמנהל בית, ילדים ועבודה, אבל מאבדים את הקירבה. השיחות הופכות לטכניות, הנוכחות נעלמת והלב נשאר מאחור. שיטת דמיונובע זוגי נולדה בדיוק בנקודה הזו: כדי להחזיר את המפגש, הנוכחות והאהבה אל תוך הקשר. זוהי שיטה חוויתית תהליכית המאפשרת לבני הזוג:

● להשיל מגננות והרגלים אוטומטיים

● להקשיב לעולם הפנימי אחד של השני בלי להרגיש איום

● לפגוש מחדש אחד את השניה מעבר לתפקידים היומיומיים

● לחוות קרבה, נראות ואהבה בצורה עמוקה

מדובר בתהליך עמוק הכולל סדרת מפגשים שבהם נכנסים יחד למרחב שקט, כל אחד פוגש את עולמו הפנימי של האחר, ונוצר מפגש אמיתי של מהות עם מהות.

זה הזמן להחזיר את הניצוץ. אם אתם מרגישים שהקשר הפך טכני, שאתם בתקופת שחיקה, או אפילו אם איבדתם תקווה, דמיונובע זוגי היא ההזמנה שלכם לחזור. זה לא דורש עוד מאמץ, זה דורש מפגש.

לפרטים במייל: zug.novea@gmail.com