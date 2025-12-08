הכרזה אחת של אלון מאסק הספיקה כדי להצית מחדש את הוויכוח סביב רמת הבטיחות של מערכות הנהיגה האוטונומיות של טסלה. בהודעה שפרסם ברשת X, אישר מאסק כי העדכון האחרון של תוכנת Full Self-Driving (גרסה 14.2.1) מאפשר לנהגים להשתמש בטלפון ולשלוח הודעות בעת נסיעה - "בהתאם להקשר התנועה סביבם", כלשונו.

מאסק לא פירט כיצד המערכת קובעת מתי הדבר מותר, אך משתמשים רבים דיווחו כי ההתראות שהיו מופיעות בעבר בזמן שימוש בטלפון נעלמו לאחר העדכון. צעד זה מטשטש עוד יותר את הגבול בין "סיוע לנהיגה" לבין "נהיגה אוטונומית מלאה" - תחום שבו טסלה מתנהלת תחת ביקורת משפטית מתמשכת.

על פי נתוני משרד התחבורה האמריקאי, ב-49 מתוך 50 מדינות בארה"ב קיים איסור מוחלט על שליחת הודעות בזמן נהיגה, ובמחצית מהן גם על שימוש בכלל במכשיר נייד ביד. אף שהעדכון החדש מאפשר טכנית שימוש בטלפון, הנהג נותר האחראי החוקי על כל עבירה או תאונה - משום שמערכת FSD של טסלה מוגדרת בדרגת אוטונומיה 2 בלבד, כלומר היא דורשת השגחה מלאה של הנהג.

בינתיים, רשות הבטיחות בדרכים האמריקאית (NHTSA) ממשיכה בחקירתה נגד טסלה בעקבות עשרות דיווחים על כלי רכב שחצו רמזורים באדום, סטו מנתיבם, ואף היו מעורבים בתאונות בתנאי ראות לקויה. נציגי הסוכנות סירבו בשלב זה להגיב רשמית על הצהרתו האחרונה של מאסק.

טסלה מתמודדת גם עם תביעה מצד משרד הרישוי של קליפורניה (DMV), שהוגשה כבר בשנת 2022, בטענה כי החברה הטעתה צרכנים בתיאוריה לגבי יכולות הנהיגה האוטונומית של מוצריה. בין הסנקציות האפשריות - שלילת הזכות לייצר ולמכור רכבים במדינה לפרק זמן של 30 יום, פרק זמן שאולי לא נראה ארוך אבל טומן בתוכו נזק כלכלי שטסלה רוצה להימנע ממנו.

כתב מגזין Business Insider שערך נסיעת מבחן תוך שימוש בעדכון החדש דיווח כי במהלך נסיעת מבחן בת שבע דקות ברחובות עמק הסיליקון, המערכת אפשרה שימוש רציף בטלפון, תוך כדי ניווט תקין ותמרונים סביב תנועה צפופה. עם זאת, מדי כמה דקות הופיעה דרישה להפעלת לחץ על ההגה - תזכורת לכך שהנהג עדיין עליו במרכז האחריות.

מערכת FSD של טסלה עושה שימוש במצלמות פנים וברכיבי חישה בהגה כדי לעקוב אחר מידת הקשב של הנהג. אך כעת נראה כי תדירות ההתראות ירדה משמעותית במצבים מסוימים. בחברה טרם פרסמו מידע טכני מפורט שיסביר כיצד המערכת מבחינה בין מצבי נהיגה שבהם ניתן "להתיר" שימוש בטלפון לבין כאלה שלא.

בעוד מאסק ממשיך להציג את FSD כדוגמה להתקדמות טכנולוגית ולחדשנות חסרת פחד, הרשויות האמריקאיות רואות בכך התרסה מתמשכת כלפי כללי בטיחות בסיסיים - ומבהירות כי החוק, לפחות לעת עתה, עדיין דורש ידיים על ההגה ועיניים על הכביש.

בארץ הנושא עדיין אינו רלונטי, בירוקרטיה ועיכובים טכנים נוספים מעכבים את אישורה של הפעלת מערכת הנהיגה האוטונומית המלאה בכבישי ישראל, אך לפי השמועות טסלה החלה בניסויים בהם היא בוחנת נהיגה אוטונומית בארץ, מה שאומר שאולי בעתיד הלא רחוק נראה את האופציה הזו גם אצלנו.