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מבזקטובות הנאה למצביעים

חשד לקניית קולות: הבחירות בעכו בוטלו

חשד לשוחד בחירות חמור: שופט העליון עופר גרוסקופף בהחלטה דרמטית שמטלטלת את הרשויות בעכו. תוצאות האמת בוטלו אילו "טובות הנאה" חולקו למצביעים, ומה קבע בית המשפט על המערכת שזועזעה? כל הפרטים על פסק הדין שמחזיר את התושבים לקלפיות (בארץ, משפט)

רה"ע עמיחי בן שלוש | צילום: צילום: דוברות עיריית עכו
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ראשוני: ירי על רכב באזור חומש, כוחות צה"ל הוזעקו לזירה

17:11

לאחר נתק ממושך; האדמו"ר מסאטמר שוחח עם גיסו האדמו"ר מויז'ניץ

לאחר מספר שנים של נתק על רקע המחלוקת בקהילת סאטמר בבני ברק, שוחח לפני שעה קלה האדמו"ר מסאטמר, עם גיסו האדמו"ר מויז'ניץ השוהה במושב אורה בימים אלו | בחצרות הקודש מקווים להמשך השלום והאחדות (חסידים) 

חיים רוזנבוים
17:02

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00

אריאל שרפר
16:54

רבה של באר שבע בירמ"ץ את בנו / גלריה

רבה הראשי של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הגאון רבי אברהם דרעי בירמ"ץ את בנו |בשמחה נטלו חלק גדולי ישראל. רבני ערים ודיינים, אדמורי"ם וראשי ישיבות וכן אישי ציבור שעלו לברך ולאחל (חרדים)

חיים רוזנבוים
16:51

הרב מאיה מש"ס: "מי שמצביע ליכוד אין לו חלק לעולם הבא"

זקן חברי מועצת ש"ס, הרב מאיה, השמיע מסר חריף נגד מצביעי הליכוד: "מי שמצביע ליכוד - אין לו חלק לעולם הבא". ההצהרה מגיעה במסגרת החרפת המסרים של המפלגה.

כיכר השבת
16:48

הקרב על ברזיל: בנו של בולסונארו מתקרב להכרעה – והיחסים עם ישראל במרכז

פלאביו בולסונארו מוביל בסקרים האחרונים מול הנשיא האנטישמי לולה | הבחירות ביום ראשון יכריעו את עתיד היחסים עם ישראל | מרוץ צמוד לנשיאות (בעולם)

כיכר השבת
16:33

יואב אדומי מהמילואימניקים נחשף בהתבטאויות שמאליות קיצוניות

יואב אדומי, מספר 2 במפלגת המילואימניקים ומספר 5 ברשימה המאוחדת עם זליכה, נחשף בשורה של התבטאויות בפייסבוק הרחק משמאל לקו המוצהר של מפלגתו. אדומי כתב שהוא מבין את דילמת הסרבנים, השווה בין ילדי העוטף לילדי עזה, האשים את נתניהו בהחרבת ישראל, והתנגד לגרעינים תורניים ודוכני תפילין. כן קרא להעניק פרס ישראל לשקמה ברסלר ולרדמן, וכתב על איש השמאל הקיצוני ישראל פריי: "מלך!".

כיכר השבת
16:11

דגל פלסטין על קירותיו; הצצה נדירה לבית הדין של הקנאים שעובד לפי שעון אירופה

במשך מספר שנים פועל בית דין של הקנאים בלב שכונת 'מאה שערים' בירושלים, במחתרת חלקית ומושך אש | המקום פועל לפי שעון אירופה כדי להתנתק מהמדינה | צפו בתיעוד חריג של הצלם חיים גולדברג (חרדים)

חיים רוזנבוים
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