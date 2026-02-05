חשד לקניית קולות: הבחירות בעכו בוטלו

יואב אדומי, מספר 2 במפלגת המילואימניקים ומספר 5 ברשימה המאוחדת עם זליכה, נחשף בשורה של התבטאויות בפייסבוק הרחק משמאל לקו המוצהר של מפלגתו. אדומי כתב שהוא מבין את דילמת הסרבנים, השווה בין ילדי העוטף לילדי עזה, האשים את נתניהו בהחרבת ישראל, והתנגד לגרעינים תורניים ודוכני תפילין. כן קרא להעניק פרס ישראל לשקמה ברסלר ולרדמן, וכתב על איש השמאל הקיצוני ישראל פריי: "מלך!".

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