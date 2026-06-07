כיכר השבת
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איראן באיום ישיר על ישראל אחרי התקיפה בדאחייה: "הביטו הלילה בשמים, תגובה נחרצת וכואבת"

חבר הפרלמנט נאיראני נבכיר מאיים בגלוי בנקמה ישירה בעקבות התקיפה הישראלית בדאחייה שבביירות | רזאי, המכהן כדובר ועדת החוץ והביטחון בטהראן, קורא "לאלף" את ישראל ומבטיח כי השמיים מעל המדינה ייראו אחרת כבר הלילה | "נשיב תגובה נחרצת וכואבת", הוא איים | ההודעה המלאה (אקטואליה)

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מבזקים נוספים

12:19

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים; "אנחנו ביום ה-42 של שאגת הארי"

צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני
12:17

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים, נערכים לימי לחימה נוספים

צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים והחות'ים ירו שני טילים נוספים. הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות, כאשר ארה"ב מסייעת ביירוט הטילים. לפי צה"ל, לא מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".

כיכר השבת
12:14

דקה לפני פיצוץ: האם מייקל סיילור רצח את הביטקוין לתמיד?

האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:06

דיווחים על גל תקיפות בטהרן וברחבי איראן | ארה"ב סייעה בהגנה מפני ירי הטילים הבליסטיים

באיראן מדווחים על פיצוצים בבירה טהרן ובאזורים נוספים נוספים ברחבי המדינה | בצה"ל אומרים כי איראן שיגרה מאז אמש 22-24 טילים |טהרן מאיימת לתקוף מתקני אנרגיה בכל האזור | החות'ים הודיעו על "הטלת מצור ימי על ישראל" | כל העדכונים (צבא)

כתבי כיכר השבת
11:49

ארכיטקטורת קצה: הרכבת ההפוכה ביפן שמרחפת מעל הפקקים 

בלי נהגים עצבניים ובלי רמזורים: הצצה לפרויקט ההנדסי המרהיב בצ'יבה, שבו הנוסעים תלויים באוויר בתוך קרון עתידני וגולשים מעל העיר ב-100% ביטחון - כך נראית תחבורת העתיד (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:43

האיראנים כתבו "תתחרט על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו בתיעוד

האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה" | צפו בתיעוד (צבא)

ב. ניסני
11:30

תושב כפר קאסם גויס ברשת והפיץ תכנים מזויפים כדי לפלג את החברה הישראלית

על פי כתב האישום, עמרן סרסור (26) עמד בקשר עם ארגון עוין, פתח פרופיל פיקטיבי ברשת X והפיץ סרטונים ערוכים וקריאות לסרבנות במטרה להעמיק את השסע בזמן מלחמה. הפרקליטות מבקשת לעצרו עד תום ההליכים (משפט)

משה כהן
11:28

כך נראית פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי | תמונות

כ-30 טילים שוגרו עד כה מאיראן לעבר ישראל, מאז פתיחת הסבב הנוכחי בשעות הערב אמש (ראשון), הבוקר הצלם חיים גולדברג תיעד פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי באזור יריחו | צפו בתמונות (בארץ)

קובי אטינגר
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