איום חריף ובוטה במיוחד שיגר היום (ראשון) בשעות אחר הצהרים בכיר בפרלמנט האיראני כלפי ישראל, בעקבות התקיפה שבוצעה מוקדם יותר ברובע הדאחייה שבביירות. אברהים רזאי, המכהן כדובר ועדת החוץ והביטחון של המג'לס, הבהיר כי טהראן אינה מתכוונת לעבור על האירועים לסדר היום.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, הבטיח רזאי כי התגובה למה שכינה "התוקפנות הציונית" תהיה נחרצת, כואבת ומיידית. "לתקיפת המשטר הציוני בדאחייה נשיב תגובה נחרצת וכואבת", כתב הבכיר האיראני. רזאי בחר להשתמש בשפה לוחמנית במיוחד. "את הכלב המשוגע הזה יש לאלף ולהחזיר למקומו", הצהיר, תוך שהוא מסיים את דבריו בהבטחה מאיימת: "הלילה ראו את השמיים של השטחים הכבושים". האיום מגיע על רקע המתיחות הגבוהה באזור וההערכות בישראל ובמערב כי איראן ושלוחיה עשויים לנסות ולהוציא לפועל תגובה משמעותית. כזכור, רק לפני כשבוע איימה איראן כי תגיב על כל תקיפה בביירות באופן ישיר כלפי ישראל, כאשר רמטכ"ל מטה החירום האיראני עלי עבדולההי איים להפציץ את צפון ישראל.

התקיפה בדאחייה היום ( צילום: לפי סעיף 27א )

התקיפה שבוצעה היום בדאחייה היא הראשונה מאז הפסקת האש עליה הכריז בשבוע שעבר הנשיא טראמפ. לפי דיווחים, ישראל עדכנה את ארה"ב בדבר התקיפה המתוכננת, אם כי לא דווח כי קיבלה "אור ירוק" מהנשיא האמריקאי.

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי התקיפה בוצעה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. מדיווחים ראשוניים עולה כי חיל האוויר תקף שתי דירות ברובע הדאחייה באמצעות שלושה טילים, כאשר התקיפה כוונה כלפי קומה במבנה.

מדיווחים בלבנון עולה כי למרות שישנם נפגעים בתקיפה, אף בכיר בארגון הטרור לא שהה באותה עת במקום וכי מדובר בעיקר בתקיפה "סמלית". כעת נותר להמתין ולראות אם איראן תממש את איומיה ותגיב על התקיפה.