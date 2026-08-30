סמוטריץ' מורה להוזיל את מס הבלו על הבנזין

בעקבות מתקפת טילים קשה של החות'ים על מתקני נפט סעודיים וספינות בים האדום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק אור ירוק ליורש העצר לתקוף, אך מבהיר באופן מוחלט כי סעודיה תוביל את המערכה לבד ואמריקה לא תשלח לשם חיילים (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני