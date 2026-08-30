סמוטריץ' מורה להוזיל את מס הבלו על הבנזין

מבזקים נוספים
100 קילומטר ב-5 דקות: כך נראה השיגור המרהיב של טלסקופ העל לחלל
טלסקופ החלל 'ננסי גרייס רומן' שוגר בהצלחה מפלורידה • צפוי לסקור מאות מיליוני כוכבים ומיליארדי גלקסיות | המשימה עשויה לפתור את תעלומות החומר האפל והאנרגיה האפלה (בעולם)כיכר השבת
אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו
שוטרי מחוז ירושלים תפסו ארבעה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים שהתחבאו בתוך תא מטען של רכב פרטי. הרכב אותר במחסום חיזמא, חצה את תחומי ירושלים ונעצר בשכונת פסגת זאב | צפו בתיעוד החריג - החשודים נשלפים מתוך תא המטען (בארץ)קובי אטינגר
מחלבות גד קוראת להחזרת גבינת קממבר בשל חיידק ליסטריה מסוכן
מחלבות גד מזהירה מפני צריכת גבינת קממבר בשלה עם עובש לבן 33% שומן (130 גרם) עם תאריך תפוגה 7/9/26 ומספר אצווה BFBN. בבדיקת היצרן הצרפתי התגלה חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. החיידק עלול לגרום למחלה בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה: בעלי מערכת חיסון חלשה, קשישים, ולהפלות בנשים הרות. צרכנים מתבקשים להימנע מצריכת המוצר. הקריאה להחזרה נעשית בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. פרטים נוספים במוקד שירות הלקוחות: 1-700-50-21-22 או service@gad-dairy.co.ilיוסי נכטיגל
ילד בן 7 נפגע קשה מרכב בעת רכיבה על קורקינט ברעננה
תאונת דרכים בין רכב לרוכב קורקינט אירעה היום (16:32) ברחוב דב הוז ברעננה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים מאיר ילד בן 7 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
"בן גיגי, שומע?": כך העמיד אריה דרעי את עורך הדין השמאלני במקום
יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב לפניית התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד הראשון לציון הרב יצחק יוסף | דרעי השתמש במוצאו המרוקאי של עורך הדין שרגא לצורך הפנייה הלא-שגרתית (פוליטי)כיכר השבת
על חשבונכם | טראמפ לסעודיה: תשלמו לבד על המלחמה בחות'ים
בעקבות מתקפת טילים קשה של החות'ים על מתקני נפט סעודיים וספינות בים האדום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק אור ירוק ליורש העצר לתקוף, אך מבהיר באופן מוחלט כי סעודיה תוביל את המערכה לבד ואמריקה לא תשלח לשם חיילים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
"הוא לא הלך ורצח": בנט נשאל על ההאשמות נגד נתניהו וזה מה שענה
נפתלי בנט מבהיר כי במידה שתקום ממשלה חדשה ובנימין נתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, הוא יתמוך בחנינה ובסיום ההליכים המשפטיים נגדו. בריאיון לפודקאסט "ALL in" הסביר כי אין בו רגש נקמה, וכי נתניהו מהווה סמל עבור חלקים נרחבים בציבור, ולכן אינו מעוניין לראותו בבית הכלא או במדים כתומים (פוליטי)דוד הכהן
כך עושים את זה נכון: העם קיבל החלטה דרמטית - האיחוד האירופי הושפל
העם האיסלנדי החליט במשאל עם צמוד: המדינה הקפואה תישאר מחוץ לאיחוד האירופי | רוב המצביעים התנגדו לפתיחת משא ומתן עם בריסל | חששות מפגיעה בשטחי הדיג והעצמאות הכלכלית הכריעו | מכה דיפלומטית לאיחוד (בעולם)כיכר השבת