- צילום: נאס"א 10 10 0:00 / 0:33 ( צילום: נאס"א )

נאס"א שיגרה היום (ראשון) את טלסקופ החלל 'ננסי גרייס רומן' למסע היסטורי שעשוי לשנות את הבנתנו את היקום. הטלסקופ המתקדם, שהמראתו התבצעה בשעה 7:26 בבוקר שעון מזרח ארה"ב ממרכז החלל קנדי בפלורידה, צפוי לסקור מאות מיליוני כוכבים ומיליארדי גלקסיות במהלך חמש שנות פעילותו.

השיגור בוצע באמצעות רקטת Falcon Heavy של חברת SpaceX, שהתרוממה לשמיים תוך פליטת ענן עשן עצום. תוך פחות מחמש דקות הגיע הטלסקופ לגובה של כ-100 קילומטרים מעל פני הים, וכעבור 31 דקות ו-41 שניות הוא התנתק מהרקטה והחל את מסעו העצמאי לעבר נקודת האיזון הכבידתית השנייה בין השמש לכדור הארץ, במרחק של כמיליון מייל. הטלסקופ החדש, הנושא את שמה של האסטרונומית ננסי גרייס רומן שנחשבת ל'אמא של האבל', מצויד במראה ראשית בקוטר 2.4 מטרים ובמצלמת ענק של כ-300 מגה-פיקסל. למרות שהמראה זהה בגודלה לזו של טלסקופ האבל המפורסם, יכולות הצפייה של רומן עולות עליו בהרבה - שדה הראייה שלו רחב פי 100 מזה של האבל. המשימה תתמקד בשלוש מטרות מדעיות מרכזיות: מיפוי התפלגות הגלקסיות ביקום, גילוי אלפי כוכבי לכת חדשים מחוץ למערכת השמש, וחקר תופעות קוסמיות נדירות. אך המטרה המרכזית והשאפתנית ביותר היא לפתור את אחת התעלומות הגדולות ביותר בפיזיקה המודרנית - מהותם של החומר האפל והאנרגיה האפלה.

טלסקופ העל 'רומן' משייט במים - צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי 10 10 0:00 / 0:54 טלסקופ העל 'רומן' משייט במים ( צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי )

"כמה מהתעלומות הוותיקות ביותר שלנו באסטרופיזיקה המודרנית הן: מהי טבעו של החומר האפל ומהי טבעה של האנרגיה האפלה?", הסביר האסטרופיזיקאי ניל דגראס טייסון, מנהל מרכז רוז לכדור הארץ והחלל במוזיאון ההיסטוריה הטבעית האמריקאי בניו יורק. "יש לנו רעיונות, אבל אנחנו לא יודעים מה הם. הטלסקופ הזה הולך לנסות לתת לנו את הנתונים הטובים ביותר הזמינים כדי לענות על השאלות האלה".

המשימה, ששווייה 4.3 מיליארד דולר, הייתה בפיתוח במשך כמעט שני עשורים. בהישג יוצא דופן, השיגור התבצע תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן - הצלחה נדירה במיוחד עבור משימות דגל של נאס"א. הדבר מרשים במיוחד לאור העובדה שצוותי הפיתוח נאלצו להתמודד עם מגפת הקורונה ועם שני השבתות ממשלה ממושכות בארצות הברית.

פסיפס עמוק של היקום הרחוק שצולם על ידי טלסקופ החלל ג’יימס ווב, המציג את אחד משדות השמיים הרחבים ביותר שצולמו אי פעם בעומק קוסמי, ובו נחשפים אינספור גלקסיות ומבנה היקום בקנה מידה כמעט בלתי נתפס. ( צילום: נאס"א )

על פי התכנון, הטלסקופ צפוי ליצור תמונות כה עצומות עד שלא ניתן יהיה להציגן במלואן על אף מסך. מדענים מעריכים שרומן יגלה אלפי סופרנובות חדשות, ימפה מיליארדי גלקסיות ויחשוף יותר מ-100,000 כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש במהלך חמש שנות פעילותו.

הטלסקופ נקרא על שם ננסי גרייס רומן, אסטרונומית חלוצה שמילאה תפקיד מרכזי בהפיכת טלסקופ החלל האבל מחזון למציאות. רומן, שנפטרה בשנת 2018, נחשבת לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בתולדות חקר החלל האמריקאי, והייתה בין הנשים הראשונות שהגיעו לתפקידי מפתח בנאס"א.

בשונה מטלסקופ ג'יימס ווב שמתמקד בצפייה עמוקה בגלקסיות בודדות, רומן תוכנן לסקור שטחים עצומים של השמיים בבת אחת. יכולת זו תאפשר למדענים ליצור מפות תלת-ממדיות של היקום ולעקוב אחר שינויים קוסמיים לאורך זמן - משימות שלא היו אפשריות עד כה.