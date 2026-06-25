ההסכם המפתיע בין בזק לכיכר והעסקים שמופיעים באתר בהחל מ-434

פרטים חדשים מרגעי הדרמה על מטוס פליי דובאי מתבררים כעת | לפי הדיווחים העדכניים, ישראלים ששהו על הטיסה יצרו צוות חירום - חלק השתלטו על המחבל וקשרו אותו באמצעות אוזניות, ואילו אחרים - טייסים - הנחיתו את המטוס בבטחה | הפרטים החדשים שנחשפים כעת (חדשות)

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