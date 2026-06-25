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מבזק"חיפשו אותי בכיכר השבת" 

ההסכם המפתיע בין בזק לכיכר והעסקים שמופיעים באתר בהחל מ-434

עד היום נוכחות באתרים הגדולים נשמעה כמו משהו ששייך לרשתות ולמותגים עם תקציבי ענק. עכשיו, שיתוף פעולה חדש בין בזק B144 לכיכר השבת מציע לעסקים קטנים דרך פשוטה להיכנס לדיגיטל הגדול - במחיר של החל מ- 434 ₪ בחודש (כלכלה)

כאן היא הבמה המרכזית - כאן נמצאים הלקוחות, כאן נקבעת האמינות וכאן נסגרות העסקאות הגדולות | צילום: צילום: AI
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19:09

תיעוד מנחיתת מטוס פליי דובאי לישראל | כל הנוסעים הגיעו בשלום

עשרות אמבולנסים ממתינים בנתב"ג לשובם של 180 הישראלים שהמריאו מסעודיה, לאחר שהמטוס שעליו שהו נחטף על ידי מחבל ושוחרר באומץ רב על ידי נוסעים ישראליים | ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג שם יקבל את פני הנוסעים (חדשות) 

כיכר השבת
19:01

זיהום חריג; בנו של הרבי ממעז'בוז אושפז בבית החולים

חסידי ואוהדי בית מעז'בוז התבקשו להעתיר לרפואתו השלמה של בנו של האדמו"ר, שאושפז בבית החולים כתוצאה מזיהום חריג. אביו האדמו"ר ביקש מחסידיו להעתיר בתפילה ובקריאת תהילים לרפואת הבחור משה בן רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל (חסידים)

חיים רוזנבוים
18:39

תמונות ראשונות של המטוס בישראל: נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג; עשרות אמבולנסים במקום

עשרות אמבולנסים ממתינים בנתב"ג לשובם של 180 הישראלים שהמריאו מסעודיה, לאחר שהמטוס שעליו שהו נחטף על ידי מחבל ושוחרר באומץ רב על ידי נוסעים ישראליים | ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג שם יקבל את פני הנוסעים (חדשות) 

כיכר השבת
18:27

ישראל בכוננות לקראת חזרת הנוסעים: נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג; עשרות אמבולנסים במקום

עשרות אמבולנסים ממתינים בנתב"ג לשובם של 180 הישראלים שהמריאו מסעודיה, לאחר שהמטוס שעליו שהו נחטף על ידי מחבל ושוחרר באומץ רב על ידי נוסעים ישראליים | ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג שם יקבל את פני הנוסעים (חדשות) 

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18:07

העולם בהלם: כך מסקרים בתקשורת הבינלאומית בכותרת ראשית - ולייב מתעדכן

אירוע ניסיון חטיפת המטוס עשה רעש תקשורתי רב גם ברחבי העולם, בפרט כעת שמתברר כי אכן מדובר באירוע טרור | בעוד כלל אתרי החדשות עדיין נותרו זהירים, האירוע כבר תפס כותרת ראשית ולייב בתקשורת הבינלאומית (חדשות) 

כיכר השבת
18:02

נתניהו יקבל את פני הנוסעים בנתב"ג; עשרות אמבולנסים ממתינים לנחיתה

17:34

מטוס החילוץ המריא מסעודיה - וינחת בנתב"ג בעוד 45 דקות

17:33

קשרו עם אוזניות בזמן שהמטוס צולל - וההגה שהתנתק | פרטים חדשים נחשפים

פרטים חדשים מרגעי הדרמה על מטוס פליי דובאי מתבררים כעת | לפי הדיווחים העדכניים, ישראלים ששהו על הטיסה יצרו צוות חירום - חלק השתלטו על המחבל וקשרו אותו באמצעות אוזניות, ואילו אחרים - טייסים - הנחיתו את המטוס בבטחה | הפרטים החדשים שנחשפים כעת (חדשות) 

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