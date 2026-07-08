כיכר השבת
מבזקהמגיד בסיפור מטלטל

מצמרר: ילד בן 3 סירב לשיר לאבא "היום יום הולדת" - וכך זה נגמר | צפו

סירובו התמים של פעוט בן שלוש לשיר "יום הולדת שמח" לאביו, הצית בקרבו זעם קיצוני שחשף כיצד טראומת ילדות מודחקת מתקופת השואה ניהלה את תגובותיו עשרות שנים לאחר מכן | מתוך המקרה המטלטל הזה, לצד הצצה להנהגתו של משה רבינו בפרשת מטות, מגיש הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון שיעור מאלף ומעורר מחשבה על הנגיעות האישיות והמניעים הנסתרים של תת-המודע, המנהלים את כולנו ברגעי כעס וויכוח מבלי שנשים לב | צפו (יהדות)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

19:17

דיווחים על פיצוץ ודליקה גדולה בבית זיקוק נפט באיראן

דיווחים מאיראן על פיצוץ ודליקה גדולה בבית הזיקוק לנפט בפולדחר שבמערב המדינה. הגורם לדליקה אינו ידוע בשלב זה.

קובי אטינגר
19:12

השב"כ: נחקור את ההדלפה על המבצע באיראן, אך זה לא קשור לפגישה עם ברדוגו

השב"כ הודיע כי תיפתח חקירת דלף סוד בעניין הדלפת המבצע באיראן, אך הבהיר שהחלטה זו אינה קשורה לפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לפרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. לפי ההודעה, ההחלטה על פתיחת החקירה התקבלה על ידי ראש השב"כ הרבה לפני מועד הפגישה, לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. השב"כ הוסיף כי ראש השירות מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים וכלי תקשורת מגוונים.

כיכר השבת
18:24

עוקלו החשבונות בגלל חוב: תביעת ענק נגד עיריית לוד

בעלת עסקים גילתה להפתעתה הודעת חוב ישנה וטענה לעיקול שהוטל שלא כדין על חשבונה בגין נכס בלוד שבו לא דרכה יותר מ-15 שנה. מנגד, בעירייה הודפים את הטענות וטוענים: לא היה עיקול מעולם, מדובר בדרישה לחוב ישן שבוטלה (משפט)

משה כהן
18:10

טראמפ: איראן ביקשה להמשיך בשיחות, אך הפסקת האש הסתיימה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה להמשיך את השיחות עם וושינגטון, וארצות הברית הסכימה לכך. יחד עם זאת, טראמפ הבהיר לאיראן באופן חד-משמעי: "הפסקת האש הסתיימה".

קובי אטינגר
18:10

טראמפ: איראן ביקשה לדבר והבהרנו שהפסקת האש הסתיימה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי איראן פנתה בבקשה לשיחות וארה"ב הסכימה. טראמפ הוסיף כי הבהיר לאיראנים "בצורה לא משתמעת לשתי פנים" שהפסקת האש הסתיימה.

כיכר השבת
17:52

גבר בן 49 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות בחוף אשקלון

גבר בן 49 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות במועצה אזורית חוף אשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:00. הנפגע סובל מפציעה חודרת, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים ברזילי.

קובי רוזן
17:52

צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס בעזה: מפקד מטה ייצור ומפקד מחלקה

צה"ל חיסל השבוע שני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה. ביום רביעי חוסל ח'ליל מנאע, מפקד במטה הייצור של הזרוע הצבאית, שפיקד על סדנאות ייצור משגרים והוביל את השלבים הסופיים בייצורם. אתמול חוסל אסאמה מחארב, מפקד מחלקה בגדוד נוציראת, שהחזיק מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל. שני המחבלים הותקפו מהאוויר לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

ב. ניסני
16:57

תביעה ייצוגית נגד רשת הסופרמרקטים החרדית: "לא הציגה מחירים כנדרש"

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד רשת הסופרמרקטים החרדית "נתיב החסד", בטענה כי בסניפיה לא הוצגו מחירים ליחידת מידה וארץ הייצור של מוצרים רבים כנדרש בחוק. היקף התביעה מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל (משפט)

משה כהן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר