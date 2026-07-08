השב"כ הודיע כי תיפתח חקירת דלף סוד בעניין הדלפת המבצע באיראן, אך הבהיר שהחלטה זו אינה קשורה לפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לפרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. לפי ההודעה, ההחלטה על פתיחת החקירה התקבלה על ידי ראש השב"כ הרבה לפני מועד הפגישה, לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. השב"כ הוסיף כי ראש השירות מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים וכלי תקשורת מגוונים.

כיכר השבת