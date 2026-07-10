חיסול ממוקד בצמרת הייצור: צה"ל השמיד בכיר במטה החמאס

מערך הסייבר הלאומי הוציא אזהרה על הודעות פישינג המתחזות לחברת פנגו ומופיעות בתוך שרשור ההודעות האמיתי של החברה. ההודעות עלולות להוביל לאתר מתחזה ולגניבת פרטים אישיים. המערך ממליץ שלא ללחוץ על קישורים בהודעות, אלא להיכנס באופן עצמאי לאפליקציית פנגו או לאתר הרשמי ולבדוק שם אם קיימת דרישה לתשלום. בכל חשד לאירוע סייבר יש לפנות למוקד 119.

מישאל לוי