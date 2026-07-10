כיכר השבת
מבזקיד ברזל

חיסול ממוקד בצמרת הייצור: צה"ל השמיד בכיר במטה החמאס

סגירת חשבון בעזה: חיל האוויר חיסל את מפקד מטה הייצור של חמאס, שהוביל את תעשיית המשגרים של הארגון, לצד מפקד מחלקה נוסף. המבצע מסמן את היעד הבא של כוחותינו ברצועה - השמדת תשתית הטרור עד היסוד (צבא)

בכירי החמאס שחוסלו השבוע | צילום: צילום: דובר צה"ל
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11:50

שריפת ענק מאיימת על פריז - כ-900 בני אדם פונו מהיער הבוער 

שריפת ענק מאיימת בשעה זו על פריז הבירה, הרשויות בצרפת הורו על פינויים של כתשע-מאות בני אדם המתגוררים ביער פונטנבלו הסמוך | חמישה אחוזים מהיער עלו בלהבות, לוחמי האש נלחמים למנוע את הגעת האש לבירה (בעולם) 

כיכר השבת
11:47

מהאזיקים לארמון האליזה? הקפיצה הדרמטית של לה פן בסקרים מטלטלת את אירופה

למרות הרשעה פלילית בגין מעילת כספים, מארין לה פן מזנקת בסקרים ומסתמנת כנשיאה הבאה של צרפת | בעוד יריביה הפוליטיים זועמים, נראה כי עבור מיליוני צרפתים היא הפכה לתקווה הגדולה של המדינה ושל הימין האירופי כולו (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:39

תחת אזהרה: ח"כ חיים ביטון נחקר בלה"ב 433

חבר הכנסת חיים ביטון נחקר אתמול בחשד לשימוש בכספי רשת חינוך לצרכים פוליטיים | החקירה לקראת והעברה לפרקליטות (חרדים)

קובי רוזן
11:27

צפו בתיעוד: האחים שהמתינו במארב ודקרו באכזריות בגלל חסימת נתיב

ויכוח מילולי שגרתי על חסימת כביש בכפר מנשית זבדה שבצפון הסלים במהירות לזירת דמים קשה, כאשר שני אחים הצטיידו בסכינים, המתינו לקורבנותיהם במארב מתוכנן ודקרו אותם באכזריות. בתום חקירה מורכבת ומאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש כתב אישום חמור נגד השניים (משפט, בארץ)

קובי רוזן
11:18

המדינה חוזרת בה מכתב אישום נגד רעות בן חיים שחסמה משאיות לעזה

המדינה חזרה בה מכתב האישום שהוגש נגד רעות בן חיים בגין חסימת משאיות סיוע לרצועת עזה. עורכות הדין של בן חיים מסרו: "טוב עשתה מדינת ישראל שחזרה בה מכתב האישום המופרך, תוך רמיסת זכויות היסוד העומדות למרשתנו". בן חיים הודתה לתומכים: "הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו. אנחנו מבטיחים להמשיך ולפעול כנגד המחדל של העברת הסיוע לחמאס".

כיכר השבת
11:16

נעצר חשוד בסחיטה באיומים בדרום תל אביב

משטרת ישראל עצרה חשוד בן 20 מהמרכז במעורבות באירוע סחיטה באיומים בדרום תל אביב. החשוד הגיע אמש לקיוסק ברחוב דרך שלמה, פנה לבעל המקום כשהוא חמוש בסכין ודרש ממנו 30,000 דולר. כשבעל הקיוסק סירב, איים החשוד לפגוע בו ונמלט מהמקום. שוטרי תחנת שר"ת ולוחמי מג"ב הגיעו למקום, ערכו סריקות ועצרו את החשוד תוך זמן קצר.

קובי רוזן
11:10

מערך הסייבר מזהיר: הודעות פישינג מתחזות לפנגו בתוך שרשורי SMS אמיתיים

מערך הסייבר הלאומי הוציא אזהרה על הודעות פישינג המתחזות לחברת פנגו ומופיעות בתוך שרשור ההודעות האמיתי של החברה. ההודעות עלולות להוביל לאתר מתחזה ולגניבת פרטים אישיים. המערך ממליץ שלא ללחוץ על קישורים בהודעות, אלא להיכנס באופן עצמאי לאפליקציית פנגו או לאתר הרשמי ולבדוק שם אם קיימת דרישה לתשלום. בכל חשד לאירוע סייבר יש לפנות למוקד 119.

מישאל לוי
11:06

קרע באבי העורקים: האם האבחנה מפריכה לחלוטין אפשרות לחיסול? לא בטוח בכלל

פרסום דוח הנתיחה הבוקר בדבר מותו של הסנטור לינדזי גראהם מקרע באבי העורקים עורר דיון רפואי ופורנזי בשאלה האם ניתן לגרום לממצא זה באופן מכוון באמצעות הרעלה | מומחים רפואיים מבהירים כי מבחינה תיאורטית, כדי שחומר כימי יוביל לקרע פתאומי בכלי דם מרכזי, עליו לחולל זינוק קיצוני ומסיבי בלחץ הדם או בקצב הלב של הקורבן (חדשות) 

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