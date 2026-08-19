בישיבת 'קרית מלך' בבני ברק פתחו את זמן אלול במעמד סיום מסכת בבא בתרא שנלמדה בעמל ויגיעה במשך שנה שלמה עד לסוף זמן קיץ | המעמד התקיים בפתיחת זמן אלול כדי שהבחורים יוכלו להתחיל את הזמן עם כל החשק ללימוד התורה | את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה קנייבסקי (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים