אחרי משבר ממושך ופיצוץ במגעים שנראה כי הוא מסיים את האפשרות לאיחוד, שלוש המפלגות הערביות הגיעו לפני זמן קצר (רביעי) להסכמות על ריצה משותפת בבחירות לכנסת ה-26. חד״ש, תע״ל ובל״ד יתמודדו יחד, בעוד רע״מ בראשות מנסור עבאס תישאר מחוץ לאיחוד ותרוץ בנפרד.

על פי ההסכמות שגובשו, יו״ר חד״ש יוסף ג׳בארין יעמוד בראש הרשימה המשותפת. במקום השני יוצב יו״ר תע״ל אחמד טיבי, ובמקום השלישי יו״ר בל״ד סאמי אבו שחאדה. הסיכום מגיע לאחר שבועות של מגעים סוערים שכמעט קרסו.

חלוקת המקומות הנוספים ברשימה נקבעה כך: המקום הרביעי יינתן לחד״ש, החמישי לבל״ד, השישי לחד״ש, השביעי לחד״ש, השמיני לבל״ד והתשיעי לתע״ל. בין המקומות השישי והתשיעי תתקיים רוטציה, כך שתע״ל תוכל להחליף את מקומה עם חד״ש במהלך הכהונה.

פריצת דרך אחרי הפיצוץ

ההסכמות מגיעות לאחר שהמגעים בין המפלגות נקלעו למשבר חריף. מוקדם יותר היום דיווחה דפנה ליאל ב״חדשות 12״ על פריצת דרך במגעים, בעקבות פגישה בין יו״ר חד״ש יוסף ג׳בארין לבין בכיר תע״ל וחבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי. הפגישה הובילה לסיכום המהיר שהושג.

כחלק מההסכמות, תע״ל צפויה לקבל מעבר למקומות 2 ו-9 והרוטציה גם שורת תפקידים פרלמנטריים משמעותיים: סגן יו״ר הכנסת, ראשות הסיעה וחברות בוועדות מרכזיות, בהן ועדת הכספים וועדת הכנסת. הסידור נועד לפצות את תע״ל על מיעוט המקומים הבטוחים ברשימה.

מנסור עבאס נשאר בחוץ

מי שלא תהיה חלק מהרשימה המשותפת היא רע״מ בראשות מנסור עבאס. המפלגה צפויה להתמודד בנפרד ולקיים את הבחירות הפנימיות שלה בשבת. על פי דיווחים בשבועות האחרונים, ייתכן ויחבור לרע״מ גם חבר הכנסת שפרש מיש עתיד יואב סגלוביץ׳, אם כי טרם התקבלה החלטה סופית בעניין.

בכך, במקום איחוד של ארבע המפלגות הערביות כפי שהיה בעבר, הבחירות הקרובות צפויות להעמיד שני כוחות מרכזיים בחברה הערבית: הרשימה המשותפת של חד״ש, תע״ל ובל״ד מול רע״מ של מנסור עבאס. הפיצול עשוי להשפיע על כוח הייצוג הערבי בכנסת הבאה.