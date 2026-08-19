תקיפה קטלנית בעזה: דיווחים על שישה הרוגים בעמדת המשטרה

אחת מזירות התקיפה

לפחות שישה פלסטינים נהרגו היום (רביעי) בתקיפה ישראלית שכוונה למטה המשטרה במרכז העיר עזה. על פי דיווחים פלסטיניים, התקיפה בוצעה במקביל לתקיפה נוספת באזור נוסייראת, שם הותקף אופנוע.

מקורות פלסטיניים מדווחים כי התקיפה במרכז עזה פגעה במבנה ששימש כמטה משטרתי, והותירה מספר הרוגים ופצועים. במקביל, באזור נוסייראת שבמרכז הרצועה, דווח על תקיפה נוספת שכוונה לאופנוע, אך טרם התקבלו פרטים על נפגעים באירוע זה. מדובר צה"ל נמסר מאוחר יותר: "צה״ל תקף במרחב נוציראת במרכז רצועת עזה לפני זמן קצר מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר". עוד נמסר: "זמן קצר לאחר מכן, צה״ל ושב"כ תקפו במרחב דרג' תופאח מפקד בארגון הטרור חמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו. המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל הפועלים ברצועת עזה". על חשבונכם | טראמפ לסעודיה: תשלמו לבד על המלחמה בחות'ים דוד הכהן וב. ניסני | 17:04 רקע: תקיפות ממוקדות ברצועה התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות צה"ל ברצועת עזה בימים האחרונים. לפני ימים ספורים תקף צה"ל מפקדי חמאס במרחב שאטי שבאזור נמל עזה, במהלכה נהרגו שבעה מחבלים שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר בעקבות התקיפה הקודמת: "מדיניות ישראל בעזה ברורה - מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר". על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים שחוסלו בתקיפות הקודמות היו מעורבים באופן פעיל בתכנון פעולות טרור.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

מתיחות בקו הצהוב

התקיפות מגיעות על רקע מתיחות מתמשכת באזור הקו הצהוב ברצועת עזה. לוחמי צה"ל הפועלים באזור קיבלו הנחיה להתכונן לאפשרות של ירי תגובה מצד ארגון הטרור חמאס, לאחר שמחבלים החלו להתקרב לקו הנפיץ.

על פי דיווחים, חמאס מנסה לנצל את ההפסקה בלחימה כדי לחזק את אחיזתו בשטח ולאתגר את נוכחות צה"ל באזור. המחבלים מתקרבים לקו הצהוב בניסיון לשנות את הנרטיב בשטח ולהציג עצמם כמי שמגיבים לפעולות ישראליות.

בצה"ל הבהירו כי על כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב יש להגיב באופן מיידי, אך הלוחמים מחויבים לעמוד בפרמטרים מחמירים כדי למנוע פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. ההנחיות מחייבות את הכוחות לאזן בין הצורך להגיב לאיומים לבין שמירה על חיי אזרחים.