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כך הגיב שר הביטחון

תקיפה חריגה בנמל עזה: 7 הרוגים ו-14 פצועים - זה מה שקרה שם

צה"ל תקף מפקדי חמאס במרחב שאטי | הפלסטינים טוענים: התקיפה כוונה לבית קפה עם אלפי עקורים |במקביל לניסיונות האמריקנים להשיג הסכם, ישראל ממשיכה להנחית מדי פעם את נחת זרועה על האויב העזתי (צבא וביטחון)

2תגובות
לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

צה"ל תקף הערב (שלישי) מספר מטרות של מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס במרחב שאטי שבאזור נמל . על פי הדיווחים הפלסטיניים, במקום נהרגו שבעה אנשים ונפצעו 14 נוספים. דובר צה"ל הבהיר כי התקיפה כוונה נגד מחבלים שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

הפלסטינים טוענים כי התקיפה בוצעה בבית קפה באזור החוף בעיר עזה וכי "אלפי עקורים היו במקום" בזמן התקיפה. מצה"ל נמסר בתגובה: "המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות". על פי הנתונים שפורסמו, המחבלים שחוסלו היו מעורבים באופן פעיל בתכנון פעולות טרור נגד לוחמי צה"ל.

שר הביטחון: המדיניות ברורה

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב ברשת X בעקבות התקיפה: "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי רה"מ בנימין נתניהו ועל ידי, ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר. כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי החמאס וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום - מתוך אזור הביטחון".

התקיפה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בעוטף עזה ובעקבות תקרית חריגה שהתרחשה לפני ימים ספורים, בה מידע מודיעיני הצביע על התכנסות חריגה של כ-50 מחבלי חמאס בגבול, אך בפיקוד סירבו לאשר תקיפה.
עזהתקיפה בעזה

2 תגובות

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כה אמר א-דני י-הוה יען עשות פלשתים בנקמה וינקמו נקם בשאט בנפש למשחית איבת עולם. לכן כה אמר א-דני י-הוה הנני נוטה ידי על פלשתים והכרתי את כרתים והאבדתי את שארית חוף הים. ועשיתי בם נקמות גדלות בתוכחות חמה וידעו כי אני י-הוה בתתי את נקמתי בם. רש"י: "יען עשות פלשתים בנקמה" - בשנאה ובפרך כאדם הנוקם נקמתו
יחזקאל כה, טו-טז. ורש"י שם!!!
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...כאדם הנוקם נקמתו באויבו. "את כרתים" - עמא דחייבין לאישתיצאה!!! ואומר אני, לפי שראיתי במקום אחר קורא אל פלשתים כרתים, היו יושבי חבל הים גוי כרתים (צפניה ב) ואינו קורא כן לאומה אחרת, נראה בעיני, שיש גבול בפלשתים ששמו כרתי, וכן אני מוצא בספר (שמואל א' ל'), בגדוד ששרף את צקלג, אנחנו פשטנו על נגב הכרת
המשך דברי רש"י (שנקטעו):

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