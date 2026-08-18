תקיפה חריגה בנמל עזה: 7 הרוגים ו-14 פצועים - זה מה שקרה שם

צה"ל תקף הערב (שלישי) מספר מטרות של מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס במרחב שאטי שבאזור נמל עזה. על פי הדיווחים הפלסטיניים, במקום נהרגו שבעה אנשים ונפצעו 14 נוספים. דובר צה"ל הבהיר כי התקיפה כוונה נגד מחבלים שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

הפלסטינים טוענים כי התקיפה בוצעה בבית קפה באזור החוף בעיר עזה וכי "אלפי עקורים היו במקום" בזמן התקיפה. מצה"ל נמסר בתגובה: "המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות". על פי הנתונים שפורסמו, המחבלים שחוסלו היו מעורבים באופן פעיל בתכנון פעולות טרור נגד לוחמי צה"ל.

שר הביטחון: המדיניות ברורה

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב ברשת X בעקבות התקיפה: "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי רה"מ בנימין נתניהו ועל ידי, ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר. כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי החמאס וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום - מתוך אזור הביטחון".

התקיפה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בעוטף עזה ובעקבות תקרית חריגה שהתרחשה לפני ימים ספורים, בה מידע מודיעיני הצביע על התכנסות חריגה של כ-50 מחבלי חמאס בגבול, אך בפיקוד סירבו לאשר תקיפה.