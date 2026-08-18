מבצע ממוקד של שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים הוביל לסיכול כוונת פגיעה בשכונת ארנונה. שני קטינים תושבי פסגת זאב נעצרו לאחר שנתפסו רעולי פנים עם בקבוקי תבערה, כך נמסר היום (שלישי) מדוברות המשטרה.

על פי הנמסר, האירוע התרחש בתשעה באב האחרון, כאשר שוטרי תחנת עוז ביצעו פעילות מבצעית ממוקדת בשכונת ארנונה. במהלך הסיור הבחינו השוטרים בשני חשודים קטינים שהיו רעולי פנים, דבר שעורר את חשדם המיידי.

כשהחשודים הבחינו בניידת המשטרה, הם פעלו במהירות והשליכו שקית לעבר שיחים סמוכים. השוטרים, שזיהו את התנהגותם החשודה, ביצעו חיפוש מהיר במקום ואיתרו בתוך השקית ובסמוך לה שני בקבוקי זכוכית החשודים כבקבוקי תבערה.

שני הקטינים, תושבי שכונת פסגת זאב, נעצרו במקום והועברו לחקירה בתחנת עוז. בשלב ראשון הובאו החשודים בפני בית המשפט, אשר החליט על שחרורם בתנאים מגבילים.

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עם זאת, חוקרי המשטרה לא הרפו מהמקרה. לאחר עבודה חקירתית מאומצת, גובשה תשתית ראייתית מוצקה כנגד שני החשודים. על בסיס החומר שנאסף, הוגשה אתמול הצהרת תובע כנגד שני הקטינים, המצויים כעת במעצר בית, לקראת הגשת כתב אישום רשמי.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים בירושלים ובאזור יהודה ושומרון. רק לפני מספר חודשים נעצרו שבעה חשודים בגוש עציון שהיו מעורבים בהשלכת בקבוקי תבערה וביידוי אבנים, במסגרת פעילות מודיעינית ממושכת של כוחות הביטחון.

במקרה נוסף שהתרחש בשומרון, שלושה פלסטינים נעצרו לאחר שזרקו בקבוקי תבערה לעבר בסיס מג"ב. החשודים ברחו, החליפו בגדים בניסיון לטשטש את זהותם, אך נתפסו באותו לילה בזכות עבודת מודיעין מדויקת ושימוש באמצעים טכנולוגיים.