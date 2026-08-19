עם אנרגיות של סיום: כך פתחו ב'קרית מלך' את 'זמן אלול'

מבזקים נוספים
צה"ל תקף שני מפקדי חמאס תוך חצי שעה ברצועת עזה
צה"ל תקף במרחב נוציראת במרכז רצועת עזה מפקד מחלקה בחמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. זמן קצר לאחר מכן תקפו צה"ל ושב"כ במרחב דרג' תופאח מפקד נוסף בחמאס ומחבלים שפעלו לצידו, שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר
צה"ל תקף במרחב נוציראת במרכז רצועת עזה וחיסל מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. במקביל, צה"ל ושב"כ תקפו במרחב דרג' תופאח מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שתכננו לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועה.כיכר השבת
צה"ל: תקפנו בעזה מפקדי חמאס, שאחד מהם השתתף בטבח ה-7 באוקטובר
צה"ל תקף מטה משטרה במרכז עזה • במקביל דווח על תקיפת אופנוע בנוסייראת | פרטי התקיפה הכפולה (צבא וביטחון)כיכר השבת
מלווה באנשי העיר; האדמו"ר מארה"ב נצפה בהליכה בעיר המקובלים
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המבקר בימים אלו בארה"ק, שהה לימים אחדים בעיה"ק צפת | הצלם דוד כהן מגיש גלריה מיציאתו של האדמו"ר מבית האכסניה, מלווה במספר מקורבים ואנשי העיר צפת שנהנו מאורו (חסידים)חיים רוזנבוים
דרמה ערבית: שלוש מפלגות ערביות הגיעו להסכמות על ריצה משותפת - בלי מנסור עבאס
במסגרת ההסכמות שהגיעו שלוש מפלגות ערביות, ג׳בארין במקום הראשון, טיבי בשני ואבו שחאדה בשלישי • רע״מ בראשות עבאס תרוץ בנפרד | כל הפרטים על המפץ הערבי החדש (פוליטי מדיני)קובי ישראל
תקיפה קטלנית בעזה: דיווחים על שישה הרוגים בעמדת המשטרה
צה"ל תקף מטה משטרה במרכז עזה • במקביל דווח על תקיפת אופנוע בנוסייראת | פרטי התקיפה הכפולה (צבא וביטחון)כיכר השבת
יהיו יותר מוגנים? כפר חב"ד ועוד שמונה יישובים נכנסו לרשימת הזכאות לנשק
השר לביטחון לאומי אישר 9 יישובים במועצה האזורית שדות דן כזכאים לנשק • כפר חב"ד, צפריה ומשמר השבעה בין היישובים | מהפכת הנשק מתרחבת (חרדים)קובי אטינגר
מכה מהשופט: העירייה ניסתה לעקוץ יורש תמים והפסידה
בית המשפט הנחית מכה קשה על עיריית ירושלים וביטל חוב ארנונה בסך כמאה אלף שקל שניסתה לגלגל באופן על אזרח שלא החזיק כלל בנכס המסחרי במזרח העיר, תוך התנהלות נגועה בחוסר תום לב קיצוני | פסק דין חריג (חוק ומשפט)דניאל הרץ