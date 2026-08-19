במכה אחת: צה"ל מאשר ש-4 מפקדי נוח'בה חוסלו בעזה

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ארדן: אם יש פטורים לספורטאים - קל וחומר שצריך לעילויים בתורה, שהרבנים יחליטו את מי הם רוצים
יו"ר מפלגת 'האחדות' גלעד ארדן בריאיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת': מסביר את הנסיבות שהובילו לפרישתו מהליכוד, מציג קו תקיף בסוגיית גיוס בני הישיבות והחינוך החרדי אך מדגיש שהוא נגד מעצרים ושלילת זכות הצבעה לצד הסכמה לפטורל'עילויים בתורה', ומצהיר כי לא ייתן ידו להקמת ממשלה צרה – גם במחיר של הליכה לבחירות חוזרות | צפו בריאיון המלא (אולפן הבחירות)ישי כהן
17 חולים בקדחת מערב הנילוס - יתושות נגועות נלכדו בפתח תקווה ובאזור המרכז
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון, והמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. מתחילת העונה אובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד שנפטר ואדם אחד עדיין מאושפז. מרבית החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרדים קוראים לציבור לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.יוסי נכטיגל
הרמטכ"ל בסוריה: לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולנו
הרמטכ"ל הצהיר במהלך ביקור בסוריה כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית. "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך", אמר.ב. ניסני
כביש 60 נחסם בשני הכיוונים בעקבות שריפה שגרמה לפינוי יישוב אפקה
כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים בין אדוריים לעתניאל בעקבות שריפה שגרמה לפינוי היישוב אפקה. כוחות משטרה וכבאות פועלים באזור, ומטוסי כיבוי משתתפים במאמצי הכיבוי. הנהגים מתבקשים להישמע להנחיות השוטרים וגורמי החירום במקום.קובי רוזן
הקרב על התודעה | כך מוטי בבצ'יק הצליח לנצח את בנימין נתניהו בפריימריז בליכוד
הפריימריז בליכוד והניצחון של נתניהו בקרב על הרשימה ומאידן הניצחון של מוטי בבצ'יק בקרב על התודעה ברקע תמונות אלפי החרדים המצביעים בקלפיות 'הליכוד' | וגם: המפלגות החדשות בציבור החרדי ומה נתניהו יעשה עם עופר וינטר? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)הזירה
בתנופה אדירה: מאות בחורי 'מגדל עוז' פתחו את אלול – וחגגו חנוכת הבית
ישיבת 'מגדל עוז' שבקריית הישיבה בגבעת זאב, בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג, פתחה את 'זמן אלול' בתנופה אדירה ובאווירה מרוממת | מאות הבחורים צללו אל ים התורה מתוך חשק והתמדה עצומה | לאחר סדר הלימוד חגגו את חנוכת מבני הפנימייה החדשים וחדר האוכל | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
360 בחורים בהיכל אחד | פתיחת זמן אלול ב'ברית יעקב'
360 תלמידי ישיבת 'ברית יעקב', מהנחשבות ביותר בעולם התורה הספרדי, פתחו את 'זמן אלול' בהתעלות וברוממות | הישיבה, העומדת בנשיאות הגה"צ רבי מיכאל טולידנו ובראשות האחים הגר"י והגר"ש טולידנו, נכנסה לזמן החדש בהיכל מלא מפה לפה, בעמל תורה ובשקידה נרגשת (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים