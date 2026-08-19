פני הרשע: אלו מפקדי הנוח'בה הבכירים שהחשבון עמם נסגר בעזה

המחבלים שחוסלו

מכה נוספת לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס: צה"ל אישר הערב (רביעי) כי ביצעל תקיפה ממוקדת מהאוויר במרחב שאטי, שבמהלכה חוסלו ארבעה מפקדי נוח'בה בכירים השייכים לגדוד בית לאהיא.

מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים שחוסלו בתקיפה האווירית הם מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד פלוגת נוח'בה שפעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, לצד שלושה מפקדי מחלקות בארגון הטרור הרצחני. השלושה הם צאמד סמיר חרב אבו ג'בל, מפקד מחלקת נוח'בה שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, מוחמד עטאר, מפקד מחלקה שהיה מעורב בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד הכוחות, ומחמד פתחי חסין נאצר, אף הוא מפקד מחלקה שהיה מעורב בהוצאה לפועל של פיגועים ומתווי טרור נגד לוחמי צה"ל. בצבא מבהירים כי פעילותם של ארבעת המפקדים היוותה איום ישיר ומיידי על הכוחות בשטח, ולכן התקבל ההחלטה לחסלם מהאוויר במטרה להסיר את הסכנה. עוד נמסר מצה"ל כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותם כדי להסיר כל איום מיידי על הלוחמים.

( צילום: דובר צה"ל )

רקע: תקיפות ממוקדות ברצועה

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות צה"ל ברצועת עזה בימים האחרונים. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר: "מדיניות ישראל בעזה ברורה - מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר". על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים שחוסלו בתקיפות הקודמות היו מעורבים באופן פעיל בתכנון פעולות טרור.

התקיפות מגיעות על רקע מתיחות מתמשכת באזור הקו הצהוב ברצועת עזה. לוחמי צה"ל הפועלים באזור קיבלו הנחיה להתכונן לאפשרות של ירי תגובה מצד ארגון הטרור חמאס, לאחר שמחבלים החלו להתקרב לקו הנפיץ.

על פי דיווחים, חמאס מנסה לנצל את ההפסקה בלחימה כדי לחזק את אחיזתו בשטח ולאתגר את נוכחות צה"ל באזור. המחבלים מתקרבים לקו הצהוב בניסיון לשנות את הנרטיב בשטח ולהציג עצמם כמי שמגיבים לפעולות ישראליות.

בצה"ל הבהירו כי על כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב יש להגיב באופן מיידי, אך הלוחמים מחויבים לעמוד בפרמטרים מחמירים כדי למנוע פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. ההנחיות מחייבות את הכוחות לאזן בין הצורך להגיב לאיומים לבין שמירה על חיי אזרחים.