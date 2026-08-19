מבזקים נוספים
ח"כ מקלב על מסמך היועמ"שית: "רשעות צרופה"
ח״כ אורי מקלב על עמדת גורמי האוצר לביטול סבסוד הצהרונים במסמך היועמ״שית: מזעזע לגלות במסמך של היועצת המשפטית לממשלה כיצד גורמי האוצר מחפשים ברוע את הכלי הפוגעני והמשמעותי ביותר ומציגים את שלילת סבסוד צהרונים כ׳כלי אפקטיבי׳ לפגיעה בלומדי התורה. מדובר ברשעות צרופה, באכזריות ושפל מוסרי. אותם פקידים שמטיפים לעידוד תעסוקה, פועלים ברשעות נגד העקרונות של עצמם. שלילת סבסוד הצהרונים היא פגיעה ישירה בפת לחמם ובריאותם של פעוטות חסרי ישע ובאמהות העובדות, שמונעת אך ורק מרדיפת לומדי התורהקובי ישראל
הקפאה מוחלטת: אבו דאבי מפסיקה את המסחר עם טהרן
אבו דאבי הודיעה על הקפאת כל הפעילות הפיננסית עם טהראן • הצעד מגיע שעות לאחר שיגור טילים לעבר האמירויות | מהלך דרמטי בעקבות לחץ אמריקאי (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
גלעד ארדן בריאיון: "זה אחדות או נמות! אם יהיה צד שיסרב לאחדות - נחזור לעם ונצביע על הצד הסרבן"
יו"ר מפלגת 'האחדות' גלעד ארדן בריאיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת': מסביר את הנסיבות שהובילו לפרישתו מהליכוד, מציג קו תקיף בסוגיית גיוס בני הישיבות והחינוך החרדי אך מדגיש שהוא נגד מעצרים ושלילת זכות הצבעה לצד הסכמה לפטורל'עילויים בתורה', ומצהיר כי לא ייתן ידו להקמת ממשלה צרה – גם במחיר של הליכה לבחירות חוזרות | צפו בריאיון המלא (אולפן הבחירות)ישי כהן
תקדים מסוכן? מקווה נשים ייצא מידי המועצה הדתית | המשמעות הדרמטית
מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטיםקובי ישראל
תקדים מסוכן? מקווה נשים ייצא מידי המועצה הדתית | אלו ההשלכות
מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטיםקובי ישראל
התינוקת נעלמה לחצי שעה ואותרה עם חבלות, ילד בן 11 נעצר עם אמו
תינוקת כבת שנתיים נעדרה מביתה בירושלים למשך כחצי שעה, ואותרה על ידי הוריה כשהיא סובלת מחבלות על גופה. שוטרים שהוזעקו למקום פתחו בחקירה, ואיתרו קטין כבן 11 החשוד במעורבות באירוע, אשר עוכב לחקירה בתחנת המשטרה כשהוא מלווה באמו (בארץ)קובי אטינגר
נהג בן 19 נעצר לאחר שנסע במהירות 200 קמ"ש ונמלט מהמשטרה
שוטרי ימת"א נגב סימנו לנהג רכב לעצור, אך הוא החל בבריחה וכיבה את האורות. שוטר שלף אקדח ופנס וכיוון אותם לעבר הרכב עד שהנהג נעצר. בבדיקה נמצא כי מדובר בנהג חדש בן 19 תושב הפזורה בדרום, שנסע במהירות כ-200 קמ"ש. הנהג הובא לחקירה בתחנת באר שבע ובסיומה נכלא.קובי רוזן
נתניהו: Don’t, כנראה שלא שמעו אז דאגנו שיבינו את המסר טוב יותר | צפו
ראש הממשלה שיגר אזהרה חריפה לאנקרה בעקבות התהדקות המגעים עם דמשק • "כנראה שלא שמעו מספיק טוב, דאגנו שיבינו" | הרקע לשיחה הדרמטית של ראש המוסד (בעולם)נחמן שטרנהרץ