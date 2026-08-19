מבזקים נוספים
צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי בנהריה
צה"ל יערוך מחר (יום ה') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב נהריה. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. לפי דובר צה"ל, התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
חמאס חושפת: משת"פ ישראלי סייע בחיסול מפקד הזרוע הצבאית
מנגנון ביטחון הפנים של חמאס פרסם סרטון בו מודה משת"פ בשם מצטפא מהנא כי סייע לישראל בחיסול עז א-דין אלחדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. מהנא, שהיה קצין במודיעין המסכל של הרש"פ וקרוב משפחה של אלחדאד, מספר שעדכן בזמן אמת את המודיעין הישראלי כי אלחדאד נמצא ברכב מילוט לבן שברח מהמקום לאחר תקיפת מבנה בעזה. המידע הוביל לתקיפת הרכב וחיסול אלחדאד. מהנא הוצא להורג לפני כחודש וחצי.קובי אטינגר
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט במנדא
נער בן 12 נפצע הערב (20:56) במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 784 בכניסה לכפר מנדא. הנער, שרכב על קורקינט, נפגע מרכב וסובל מחבלות בראש ובבטן. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם.קובי רוזן
מאות אלפי אזרחים בישראל הוזהרו בעקבות גילוי יתושות מסוכנות
משרדי הבריאות והסביבה הזהירו תושבים רבים לאחר לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס | 17 חולים אובחנו מתחילת השנה, אחד נפטר (בארץ)משה בשן
ח"כ מקלב על מסמך היועמ"שית: "רשעות צרופה"
ח״כ אורי מקלב על עמדת גורמי האוצר לביטול סבסוד הצהרונים במסמך היועמ״שית: מזעזע לגלות במסמך של היועצת המשפטית לממשלה כיצד גורמי האוצר מחפשים ברוע את הכלי הפוגעני והמשמעותי ביותר ומציגים את שלילת סבסוד צהרונים כ׳כלי אפקטיבי׳ לפגיעה בלומדי התורה. מדובר ברשעות צרופה, באכזריות ושפל מוסרי. אותם פקידים שמטיפים לעידוד תעסוקה, פועלים ברשעות נגד העקרונות של עצמם. שלילת סבסוד הצהרונים היא פגיעה ישירה בפת לחמם ובריאותם של פעוטות חסרי ישע ובאמהות העובדות, שמונעת אך ורק מרדיפת לומדי התורהקובי ישראל
סוגרים את הברז: אבו דאבי מקפיאה את המסחר עם טהרן
אבו דאבי הודיעה על הקפאת כל הפעילות הפיננסית עם טהראן • הצעד מגיע שעות לאחר שיגור טילים לעבר האמירויות | מהלך דרמטי בעקבות לחץ אמריקאי (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
תקדים מסוכן? מקווה נשים ייצא מידי המועצה הדתית | המשמעות הדרמטית
מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטיםקובי ישראל
תקדים מסוכן? מקווה נשים ייצא מידי המועצה הדתית | אלו ההשלכות
מהלך חריג שמתקדם בימים אלה עלול להפוך לתקדים משמעותי במערך שירותי הדת בישראל • ל״כיכר השבת״ נודע כי הפעלת מקוואות הנשים בקריית יערים צפויים לצאת מידי המועצה הדתית ולעבור לידי המועצה המקומית • בין הצדדים מוחלפות בימים אלה טיוטות להסכם, כשהמשרד לשירותי דת מפקח על המגעים • החשש: רשויות נוספות יוכלו בעתיד לדרוש להעביר לידיהן שירותים המופעלים כיום בידי המועצות הדתיות • כל הפרטיםקובי ישראל